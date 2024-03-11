Основными покупателями зерна из региона остаются страны Азии.

За первые два месяца 2024 из Красноярского края на экспорт было отправлено 108,8 тыс. т зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Это в 2,2 раза больше, чем за тот же срок в 2023, сообщили в местном управлении Россельхознадзора.

Основной статьей зернового экспорта стала пшеница, которой было отгружено 56,2 тыс. тонн. Также существенную долю в нем занимает рапс — 22,8 тыс. тонн. Ячменя же было поставлено 8,6 тыс. тонн.

Значительная доля красноярского зерна и семян рапса экспортируется в Монголию (32,5 тыс. тонн зерна), Китай (21,8 тыс. тонн зерна, 13,3 тыс. тонн рапса, 1,3 тыс. тонн семян льна и 4,9 тыс. тонн гороха), Казахстан (15,7 тыс. тонн зерна и 2,1 тыс. тонн рапса), Беларусь (7,4 тыс. тонн рапса) и Киргизию (2,1 тыс. тонн зерна)», — уточнили в Россельхознадзоре.

Помимо этого аграрии Красноярского края с начала 2024 отправили 287,8 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки, семян рапса и гороха в другие регионы РФ. Это примерно столько же, сколько было год назад. Основные направления: Приморский и Алтайский края, Калининградская, Кемеровская и Новосибирская области.

Тенденция к росту экспорта красноярского зерна, после заметного сокращения в 2022, начала проявляться в прошлом году. В итоге годовой объем зарубежных поставок почти вдвое превысил результат даже досанкционного 2021.

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