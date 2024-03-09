Аграриям предлагают купить российскую технику со скидкой

Земледельцам Красноярского края предлагают российские комбайны, тракторы и адаптеры к ним со скидкой до 5%.

Илья Васильев, глава Минсельхоза края и Алексей Швейцов, первый вице-гендиректор —директор центра продаж, маркетинга и сервиса Ростсельмаша, заключили соглашение о сотрудничестве по обеспечению земледельцев техникой.

Скидка распространяется на востребованные у сельчан модели комбайнов, адаптеров и тракторов двухтысячной серии. При участии техники в программе субсидирования по постановлению Правительства России №1432 и наличии у компании необходимых лимитов в рамках этой программы аграрии могут рассчитывать на дополнительную 15% скидку. Таким образом, суммарная выгода составит до 20%», — сообщил министр.

Зерноуборочные комбайны производства Ростсельмаша составляют в Красноярском крае 50%+.

В нашем регионе приобретение сельхозтехники и оборудования поддерживается из регионального бюджета. Фермерам и индивидуальным предпринимателям возмещают на эти цели до 30% затрат. Это касается как договоров лизинга, так и прямого ДКП.

Малым и средним с\х производителям также доступны субсидии на капремонт тракторов и их агрегатов. С 2024 планируется Господдержка и на ремонт ДВС комбайнов.

Прорабатываются возможности модернизации для предприятий агропрома.

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