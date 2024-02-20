Хозяйства Красноярского края получат на производство молока 329,5 млн рублей
На заседании правительства края приняли изменения в региональное законодательство, которые дадут возможность предоставлять сельхозпредприятиям и фермерам субсидии на производство молока.
Принимать заявки на субсидии специалисты минсельхоза края начнут в марте. На господдержку выделено 329,5 млн рублей.
Сельхозпроизводителям возместят часть затрат на производство из расчёта тысяча рублей за тонну реализованного или отгруженного на собственную переработку коровьего или козьего молока, — рассказал Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края.
Напомним, с 2025 для получения господдержки по направлению нужно будет подтверждать права пользования земельными участками, на которых ведётся или планируется сельхозпроизводство.
Читайте также:
-
Начинающим фермерам Красноярского края раздадут гранты на более 53 млн рублей
В этом году на гранты «Агростартап» для создания и развития малого сельхозпроизводства выделено около 53,2 млн рублей.
-
Красноярская компания разработала тренажер для реабилитации пациентов после инсульта
Разработчик комплекса – красноярская компания «СенсоМед». На реализацию проекта в 2022 она получила грант Минцифры края.
-
Предприятиям АПК края выделили деньги на молочную ферму и маркировочное оборудование
Пять предприятий агропромышленного комплекса края получили в общей сложности 445,6 млн рублей господдержки. Около половины средств — 285,1 млн – выделено из федерального бюджета.