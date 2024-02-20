Хозяйства Красноярского края получат на производство молока 329,5 млн рублей

На заседании правительства края приняли изменения в региональное законодательство, которые дадут возможность предоставлять сельхозпредприятиям и фермерам субсидии на производство молока.

Принимать заявки на субсидии специалисты минсельхоза края начнут в марте. На господдержку выделено 329,5 млн рублей.

Сельхозпроизводителям возместят часть затрат на производство из расчёта тысяча рублей за тонну реализованного или отгруженного на собственную переработку коровьего или козьего молока, — рассказал Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края.

Напомним, с 2025 для получения господдержки по направлению нужно будет подтверждать права пользования земельными участками, на которых ведётся или планируется сельхозпроизводство.

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