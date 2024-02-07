Начинающим фермерам Красноярского края раздадут гранты на более 53 млн рублей
В этом году на гранты «Агростартап» для создания и развития малого сельхозпроизводства выделено около 53,2 млн рублей.
С этого года регионам дано право определять приоритетные для них сферы сельхозпроизводства. В нашем крае это молочное и мясное животноводство, козоводство, выращивание овощей и картофеля. Соответственно, у заявителей с проектами по таким направлениям больше шансов получить гранты», — рассказал Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края.
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