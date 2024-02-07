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Начинающим фермерам Красноярского края раздадут гранты на более 53 млн рублей

Начинающим фермерам Красноярского края раздадут гранты на более 53 млн рублей
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В этом году на гранты «Агростартап» для создания и развития малого сельхозпроизводства выделено около 53,2 млн рублей.

#НОВОСТИ
Конкурс среди аграриев планируют провести в апреле. На мясное и молочное животноводство предоставляют субсидии в размере до 7 млн рублей, на другие направления сельского хозяйства – до 5 млн рублей. Минимальный размер гранта составляет 1,5 млн рублей. Если предприятие является членом сельхозкооператива и готово внести в его неделимый фонд часть гранта, то может рассчитывать на дополнительный 1 млн рублей.
С этого года регионам дано право определять приоритетные для них сферы сельхозпроизводства. В нашем крае это молочное и мясное животноводство, козоводство, выращивание овощей и картофеля. Соответственно, у заявителей с проектами по таким направлениям больше шансов получить гранты», — рассказал Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края.
Для участия в конкурсе нужно стать предпринимателем в 2024, вложить в проект не менее 10% от его стоимости и освоить средства за 1,5 года. Деньги можно направить на покупку оборудования, сельхозтехники, спецтранспорта, животных и птицы, участков из земель сельхозназначения, посадочного материала, строительство и реконструкцию объектов сельхозпроизводства, разработку проектной документации. 
 
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Автор: Петр Савельев
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