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Красноярский край прибавил в курице и говядине

Красноярский край прибавил в курице и говядине
Автор фото: aleksandarlittlewolf. Иллюстрация: freepik.com

Производство мяса на убой в регионе выросло по всем направлениям, кроме свинины.

#НОВОСТИ

За 2023 в Красноярском крае была произведено 36,4 тыс. тонн мяса птицы и 26,7 тыс. тонн говядины, сообщили в региональном филиале «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ.

По сравнению с тем, что было годом ранее, объемы выросли на 13,6% по птице и на 4,8% по говядине.

Производство же свинины осталось на том же уровне, что и в 2022 — 75,8 тыс. тонн.

В целом же мяса всех видов за год было произведено 139,7 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в 2022.

Из этого объема реализовано было 137,2 тыс. тонн мяса (+4,2% год к году). Самый большой прирост — 13,8% — произошел в сегменте мяса птицы. В конечном итоге его было отгружено 35,9 тыс. тонн. Местная говядин прибавила в сбыте 4,6% (до 28,5 тыс. тонн), а свинина осталась на прежнем уровне — 71,6 тыс. тонн.

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По яйцам и молоку регион не вышел на показатель самообеспеченности.

Инфляция в Красноярском крае снизилась до 7,78%

Медленне стали дорожать непродовольственные товары и услуги. В продуктовом же сегменте инфляционные процессы усилились.

Автор: Петр Савельев
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