Инфляция в Красноярском крае снизилась до 7,78%

Медленне стали дорожать непродовольственные товары и услуги. В продуктовом же сегменте инфляционные процессы усилились.

По итогу декабря 2023 годовая инфляция в Красноярском крае составила 7,78%, что на 0,43 п.п. меньше того, что было в ноябре этого же года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Основное замедление произошло в сегменте услуг — в отчетном месяце цены здесь выросли на 9,92% после 12,53% в ноябре. В ряду прочего, это стало следствием того, что в декабре 2023 не было индексации коммунальных тарифов, тогда как годом ранее она проводилась. Соответственно разница оказалась небольшой, что сказалось н итоговом показателе инфляции.

К тому же, увеличение количества прямых перелетов из края в другие города по субсидируемым тарифам снизило спрос на полеты транзитом через Москву. Как следствие: цены на авиаперевозки в декабре выросли меньше, чем было в ноябре.

Также несколько замедлился рост цен на непродовольственные товары — в декабре он составил 5,2% против ноябрьских 5,26%.

Предложение автомобилей с пробегом на региональном авторынке увеличилось за счет поставок из Китая. В результате рост цен на импортные подержанные машины в годовом выражении замедлился. Помимо этого медленнее стали дорожать бензин и дизельное топливо. Это произошло благодаря расширению их предложения на внутреннем рынке и возврату параметров демпфера», — рассказали в Центробанке.

Декабрьские распродажи, которые в этом месяце устраивали ретейлеры, привели к тому, что годовой прирост цен на туалетную воду, пену для бритья, детскую обувь и смартфоны также замедлился.

В продуктовом же сегменте ускорение инфляционных процессов продолжилось. За декабрь цены здесь выросли на 8,72%, что на 0,71 п.п. больше, чем за ноябрь.

Животноводы продолжили переносить в стоимость продукции издержки на покупку импортных кормовых добавок и ветеринарных препаратов. Кроме того, переработчики повышали зарплаты для привлечения и удержания работников в ситуации дефицита кадров. Как следствие, ускорился годовой рост цен на яйца, мясо птицы, говядину, свинину, колбасные изделия», — говорят в ЦБ.

В целом по Сибири годовая инфляция в декабре 2023 была на уровне 8,04% (в ноябре — 8,06%), а по России — 7,42% (в ноябре — 7,48%).

Темпы роста цен остаются повышенными по широкому кругу товаров и услуг шестой месяц подряд. А показатели устойчивой ценовой динамики превышают 4%. Это связано преимущественно с высоким спросом, который в том числе усиливает перенос возросших издержек в цены. Мы прогнозируем, что в 2024 годовая инфляция снизится до 4... 4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — отметили в Банке России.

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