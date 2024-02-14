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Производителям молока в Красноярском крае в 2023 выделят 52 млн рублей господдержки

Производителям молока в Красноярском крае в 2023 выделят 52 млн рублей господдержки
Иллюстрация: ededchechine / freepik.com

Лариса Белецкая, замминистра сельского хозяйства края, рассказала руководителям агропредприятий края о новых мерах поддержки и переходе на отбор через информационную систему «Электронный бюджет».

#НОВОСТИ
Она сообщила, что общая сумма поддержки аграриям составит более 10 млрд рублей. Средства выделят из бюджетов всех уровней. Отбор тех, кто получит федеральные средства на производство молока, племенное животноводство и погектарные субсидии, начнется в ближайшее время. 
 
С этого года сельхозорганизации и индивидуальные предприниматели, которые производят и перерабатывают коровье, козье или овечье молоко для производства продуктов питания, могут рассчитывать на субсидии. Господдержка будет распределяться по ставке за тонну переработанного молока. На это выделено 52,3 млн рублей. Средства направят из федерального и краевого бюджетов.
 
Замминистра также сообщила о дополнительных требованиях к участникам программ господдержки и изменении механизма предоставления субсидий. Так, теперь отбор будет вестись через информационную систему «Электронный бюджет». 
В этом году работать на новой платформе мы будем только по федеральным мерам, а с 2025 года – уже и по краевым. Специалисты ведомства ведут подготовительную работу по интеграции двух систем – привычной нашим сельхозпроизводителям ГИС «Субсидия АПК24» и новой платформы», – рассказала Лариса Белецкая.
Еще одно новшество. С 2025 при предоставлении большинства субсидий нужно будет подтвердить наличие прав пользования земельными участками, на которых ведётся или планируется запустить сельхозпроизводство. Участок должен иметь разрешение именно на сельскохозяйственное использование.
 
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Автор: Петр Савельев
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