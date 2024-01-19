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Садоводам Красноярского края раздадут гранты на инфраструктуру

Садоводам Красноярского края раздадут гранты на инфраструктуру
Иллюстрация: krskstate.ru

На эти цели в бюджете выделено 10 млн рублей.

#НОВОСТИ

Объединения садоводов и огородников Красноярского края смогут получить гранты на ремонт дорог, электросетей и объектов водоснабжения, сообщили в региональном Минсельхозе.

По словам главы министерства Ильи Васильева, подобный конкурс в крае проводится уже восьмой раз. В этом году его фонд составляет 10 млн рублей — это самая большая сумма за все время проведения.

Максимальны размер гранта составляет 200 тыс. рублей. Чтоб его получить нужно состоять в реестре претендующих на получение господдержки, который ведет Минсельхоз края, вложить в реализацию мероприятия от 10% собственных денег, предоставить справку об отсутствии долгов перед бюджетом, а также решение общего собрания членов товарищества по участию в конкурсе.

Заявки принимаются до 13 февраля. Освоить деньги нужно будет до конца 2024.

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Электросетевая инфраструктура садовых товариществ не справляется с кратно возросшими нагрузками. А собственники участков не могут самостоятельно решить эту задачу.

Предприятиям АПК края выделили деньги на молочную ферму и маркировочное оборудование

Пять предприятий агропромышленного комплекса края получили в общей сложности 445,6 млн рублей господдержки. Около половины средств — 285,1 млн – выделено из федерального бюджета.

Районам Красноярского края дадут денег на развитие предпринимательства

Общая сумма средств, направленных на эти цели, составит 220 млн рублей. На эти деньги можно будет начать собственное дело, купить необходимое оборудование или использовать их как инвестиции

Автор: Петр Савельев
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