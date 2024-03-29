Выжми в экспорт: Китай скупает красноярский рапсовый жмых

С начала 2024 в Поднебесную отправлено почти в 2,5 раза больше этого продукта переработки рапса, чем за весь 2023.

За три месяца 2024 из Красноярского края в Китай отправлено более 1,3 тыс. тонн рапсового жмыха, это в 2,3 раза больше, чем было отгружено за весь прошлый год. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Главное применение рапсового жмыха: корма для животных. Получают его в результате отжима масла из рапса. В Красноярском крае на сегодня есть несколько предприятий, занимающихся этим производством: например, под Ачинском и в Рыбинском районе. Плюс, в планах построить еще одно — в Назарово. Хотя еще два года назад оно было только одно (собственно, в Рыбинском районе).

Интерес Китая к рапсовому жмыху эксперты объясняют тем, что в стране принята программа замещения сои в кормах для животных другими культурами. В частности, рапсом. А Сибирь — это относительно близкий источник этой культуры и продуктов ее переработки. Вероятно, поэтому в Поднебесную поставляют рапс и жмых не только из Красноярского края, но и из Алтайского края, Новосибирской и Томской областей.

При этом стоит отметить, что красноярцы с 2020 удерживают общероссийское лидерство по сбору рапса. Так, в 2023 аграрии намолотили 455,6 тыс. тонн семян этой культуры. Из которых на экспорт ушло около 150 тыс. тонн.

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