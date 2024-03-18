Миру по шишке: кто в Сибири держит лидерство по заготовке кедрового ореха

В прошлом году сибирские регионы заготовили больше половины всего ореха России.

За 2023 российские предприниматели, работающие на арендованных участках леного фонда страны, заготовили 20,3 тыс. тонн кедрового ореха. Это на 5,4% больше, чем годом ранее, рассказали в Росслеинфорге.

По данным ведомства, больше четверти означенного объема — 5,2 тыс. тонн — добыто в Красноярском крае. И это самый большой показатель в стране. Эта цифра позволила региону занять лидирующую позицию и в целом по сбору дикоросов (ягод и прочих плодов, грибов, орехов и лекарственных трав).

На втором месте оказалась Томская область — ореха здесь собрали 4,7 тыс. тонн, а в целом даров дикой природы порядка 5 тыс. тонн.

Стоит также отметить, что кедровый орех занимает основной объем в добыче российских дикоросов. Так, грибов во всей стране предприниматели насобирали всего 530 тонн (-33% к 2022), лекарственных трав 297,4 тонны (-27,8%), а ягод и плодов 28,2 тонны (-13%). Красноярский край в число лидеров по этим продуктам не попал. Так, по грибам ведет Томская область (371 тонна), по травам Архангельская (96 тонн), а по ягодам Приморье (15,3 тонны).

В Рослесинфорге также рассказали, что заготавливаемый в России кедровый орех потребляется не только внутри страны.

Спрос на кедровый орех растет по всему миру, в том числе и в соседнем Китае. В прошлом году ряд регионов с повышенной урожайностью отчитывались об увеличении экспорта кедрового ореха в Поднебесную», — сказали в ведомстве.

Сколько именно ореха ушло за рубеж, не уточняется. В краевом управлении Россельхознадзора региональную ситуацию 2023 DK.RU пообещали обрисовать чуть позже. Однако известно, что в 2022 из края было экспортировано 64,7 тонны кедрового ореха. Основными покупателями были Китай и Киргизия.

При этом орешки отправляют за границу как в очищенном, так и не обработанном виде. Для того, чтобы стимулировать предпринимателей обрабатывать орехи внутри страны и экспортировать уже готовую продукцию, правительство планирует ввести пошлину на экспорт неочищенных орехов», — говорят в Рослесинфорге.

С такой инициативой в Минэкономразвития РФ обратилась группа представителей Совета Федерации. Правительство страны в феврале поддержало эту инициативу и теперь ожидается, что с 1 августа 2024 при вывозе неочищенного кедрового ореха за рубеж нужно будет заплатить 25% от стоимости партии, но не менее 80 евро за тонну, а через год эта ставка удвоится.

Обновлено в 10:49: в краевом управлении Росселхознадзора DK.RU уточнили, что за 2023 из красноярских дикоросов за границу (в Сербию) поставили лишь 1,119 тонны грибов. Других дикоросов из региона на экспорт не отправлялось вовсе.

Также и в этом году мы пока не получили ни одной заявки от потенциальных экспортеров, кроме опять же отправки грибов в Сербию», - рассказали в ведомстве.

С чем связана такая просадка в зарубежных поставках красноярских дикоросов, пока выяснить не удалось.

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