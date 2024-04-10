Главу Канского района осудили за пожары

Главу Канского района Александра Заруцкого приговорили к исправительным работам за халатность, которая привела к пожару. й

По данным суда, 2021...2022 глава района не принял меры для ликвидации несанкционированной свалки отходов на площади более 28 тыс. кв. м. В результате 7 мая 2022 на свалке загорелись горючие материалы. Огонь распространился на лес и дома. Площадь пожара составила 400 га, сгорело 10 садовых домиков. Ущерб муниципалитету составил 914 тыс. рублей, а физлицам — 4 млн рублей.

Сам Александр Заруцкий вину не признал. Он сообщил во время следствия, что не знал про свалку, поэтому не мог предотвратить пожар. Но сторона обвинения доказала в суде обратное.

Суд приговорил главу района к 10 месяцам исправительных работ. В это время из его заработка будут удерживаться 10% в доход государства. Он также не сможет в течение 2 лет занимать должности в органах местной власти.

Отметим, Александр Заруцкий — действующий глава Канского района.

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