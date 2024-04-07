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Суд возобновил иск к «КрасноярскТИСИЗу» на 700 млн рублей

Суд возобновил иск к «КрасноярскТИСИЗу» на 700 млн рублей
Иллюстрация: lj.ru

Красноярский краевой арбитражный суд рассмотрит иск на 700 млн рублей к «КрасноярскТИСИЗу» по делу о строительстве метро. Данные появились в карточке дела.

#НОВОСТИ

Иск касается расторжения контракта на корректировку ПСД 1 линии красноярского метрополитена.

Истец — КГКУ «Краевое транспортное управление», которое требует взыскать с АО «КрасноярскТИСИЗ», как подрядчика, 679,2 млн, из них 526,4 млн — выплаты по контракту, а 141,6 млн — пени, и 11,1 млн рублей — убытки.

В октябре 2023 дело было поставлено на паузу по причине возбуждения уголовного дела в отношении Олега Митволя, экс-председателя совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ». В марте 2024 фигуранта приговорили к 4,5 годам колонии по обвинению в хищении 1 млрд рублей при проектировании метро.

Госконтракт на корректировку проекта Красметро лег в основу нескольких уголовных дел. Среди других фигурантов дела — Константин Димитров, экс-министр транспорта края (ему дали 3 года 2 мес. колонии) и Владимир Жарков, гендиректор «КрасноярскТИСИЗ» (2 года 3 мес.). Кроме того, продолжается рассмотрение в суде дело третьего «подельника» — Юрия Лапшина, экс-премьера края.

kad.arbitr.ru

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Автор: Петр Савельев
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