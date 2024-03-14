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В Красноярск доставили еще один тоннелепроходческий комплекс для строительства метро

В Красноярск доставили еще один тоннелепроходческий комплекс для строительства метро
Иллюстрация: Группа компаний «Моспроект-3»

На стартовую площадку «Высотная» доставили тоннелепроходческий механизированный комплекс «Енисей». Его задействуют при строительстве тоннеля до станции «Улица Копылова».

#НОВОСТИ

Он проложит подземный тоннель протяженностью 2,4 км и глубиной до 45 м. Длина комплекса составляет 83 м, диаметр – 6 м, а вес – более 450 тонн. В Красноярск его доставляли 13 тралов, сообщается  в паблике «Красноярское метро».

Для реализации проекта красноярского метро специалисты группы компаний "Моспроект-3" разработали инженерные решения уже по семи этапам работ, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы, – сообщила Анна Меркулова, генеральный директор холдинга. 

Также в Красноярск уже доставили тоннелепроходческий комплекс «Екатерина» и «Соломея».

Ранее стало известно, что старые тоннели используют для строительства новой ветки метротрамма, в том числе построенные в 90-е тоннель от ул. Высотной до ул. Копылова и котлован на станции «Высотная». Это должно позволит сэкономить средства на поддержание в безопасном состоянии старых тоннелей. 
 
Сейчас идет строительство первой линии метрополитена. В новой ветке предусмотрели 5 подземных остановочных пунктов и 1 наземный (на ул. Молокова). Длина ветки увеличена с 10,8 до 11 км. Конечная станция первой ветки расположится на ул. Молокова в районе остановки «Оптима». А за станцией «Высотная» предусмотрено путевое развитие и соединительная ветка в электродепо.
 
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Автор: Петр Савельев
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