В Красноярск доставили еще один тоннелепроходческий комплекс для строительства метро
На стартовую площадку «Высотная» доставили тоннелепроходческий механизированный комплекс «Енисей». Его задействуют при строительстве тоннеля до станции «Улица Копылова».
Он проложит подземный тоннель протяженностью 2,4 км и глубиной до 45 м. Длина комплекса составляет 83 м, диаметр – 6 м, а вес – более 450 тонн. В Красноярск его доставляли 13 тралов, сообщается в паблике «Красноярское метро».
Для реализации проекта красноярского метро специалисты группы компаний "Моспроект-3" разработали инженерные решения уже по семи этапам работ, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы, – сообщила Анна Меркулова, генеральный директор холдинга.
Также в Красноярск уже доставили тоннелепроходческий комплекс «Екатерина» и «Соломея».
-
Михаил Котюков прокомментировал возможные обрушения старых тоннелей метро
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков прокомментировал письмо экс-проектировщика метро Олега Митволя.
-
Митволь предупредил губернатора Красноярского края о «техногенной катастрофе»
Экс-проектировщик красноярского метро Олег Митволь написал губернатору региона Михаилу Котюкову письмо, где предупредил об обрушении старых тоннелей и последствиях для центра Красноярска.
-
Тоннели из 90-х задействуют при строительстве новой ветки метро в Красноярске
Михаил Котюков, губернатор, пояснил, что на содержание тоннелей ежегодно выделяются средства из бюджета, но при этом использовать старые выработки в новом проекте ранее не планировали.