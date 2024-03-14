В Красноярск доставили еще один тоннелепроходческий комплекс для строительства метро

На стартовую площадку «Высотная» доставили тоннелепроходческий механизированный комплекс «Енисей». Его задействуют при строительстве тоннеля до станции «Улица Копылова».

Он проложит подземный тоннель протяженностью 2,4 км и глубиной до 45 м. Длина комплекса составляет 83 м, диаметр – 6 м, а вес – более 450 тонн. В Красноярск его доставляли 13 тралов, сообщается в паблике «Красноярское метро».

Для реализации проекта красноярского метро специалисты группы компаний "Моспроект-3" разработали инженерные решения уже по семи этапам работ, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы, – сообщила Анна Меркулова, генеральный директор холдинга.

Также в Красноярск уже доставили тоннелепроходческий комплекс «Екатерина» и «Соломея».

Ранее стало известно , что старые тоннели используют для строительства новой ветки метротрамма, в том числе построенные в 90-е тоннель от ул. Высотной до ул. Копылова и котлован на станции «Высотная». Это должно позволит сэкономить средства на поддержание в безопасном состоянии старых тоннелей.

Сейчас идет строительство первой линии метрополитена. В новой ветке предусмотрели 5 подземных остановочных пунктов и 1 наземный (на ул. Молокова). Длина ветки увеличена с 10,8 до 11 км. Конечная станция первой ветки расположится на ул. Молокова в районе остановки «Оптима». А за станцией «Высотная» предусмотрено путевое развитие и соединительная ветка в электродепо.

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