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Осужденный за хищения на красноярском метро Митволь просит освободить его от колонии

Осужденный за хищения на красноярском метро Митволь просит освободить его от колонии
Иллюстрация: t.me/krpronws

Митволь получил 4,5 года. На прошлой неделе суд отказался пересматривать приговор. Но защита решила пойти дальше.

#НОВОСТИ

Олег Митволь, председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ), попросил заменить ему часть срока принудительными работами, сообщает ТАСС, со ссылкой на адвоката топ-менеджера.

Напомним, Митволя арестовали в июле 2022. Ему вменили хищение 954 млн рублей, которые были выделены на проектирование «КрасноярскТИСИЗом» метро в Красноярске. Обвинительный приговор топ-менеджеру был вынесен в сентябре 2023. Он получил 4 года и 6 месяцев колонии строго режима. Защита просила о пересмотре приговора, но суд не согласился с ее доводами.

Митволь уже отбыл 2 года и 4 месяца. В СИЗО считается особый режим, поэтому исчисление идет один день за полтора отбытых», — сказал ТАССу адвокат бизнесмена.

Оставшийся срок Митволь и просит заменить принудительными работами.

Ходатайство подано в Железнодорожный районный суд Красноярска. Рассмотрение его может состояться в течение месяца.

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Защита обвиняемого настаивала на условном наказании, но суд не согласился с ее доводами.

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Автор: Петр Савельев
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