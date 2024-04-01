Осужденный за хищения на красноярском метро Митволь просит освободить его от колонии

Митволь получил 4,5 года. На прошлой неделе суд отказался пересматривать приговор. Но защита решила пойти дальше.

Олег Митволь, председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ), попросил заменить ему часть срока принудительными работами, сообщает ТАСС, со ссылкой на адвоката топ-менеджера.

Напомним, Митволя арестовали в июле 2022. Ему вменили хищение 954 млн рублей, которые были выделены на проектирование «КрасноярскТИСИЗом» метро в Красноярске. Обвинительный приговор топ-менеджеру был вынесен в сентябре 2023. Он получил 4 года и 6 месяцев колонии строго режима. Защита просила о пересмотре приговора, но суд не согласился с ее доводами.

Митволь уже отбыл 2 года и 4 месяца. В СИЗО считается особый режим, поэтому исчисление идет один день за полтора отбытых», — сказал ТАССу адвокат бизнесмена.

Оставшийся срок Митволь и просит заменить принудительными работами.

Ходатайство подано в Железнодорожный районный суд Красноярска. Рассмотрение его может состояться в течение месяца.

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Защита обвиняемого настаивала на условном наказании, но суд не согласился с ее доводами.

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