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Приговор экс-гендиру проектировщика красноярского метро за хищение 954 млн оставили в силе

Приговор экс-гендиру проектировщика красноярского метро за хищение 954 млн оставили в силе
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Защита обвиняемого настаивала на условном наказании, но суд не согласился с ее доводами.

#НОВОСТИ

Красноярский краевой суд отклонил апелляцию Владимира Жаркова, бывшего генерального директора компании «КрасноярскТИСИЗ», которая проектировала метро в Красноярске, сообщили в прокуратуре.

Жаркова обвиняли в хищении из бюджета 954 млн рублей. Суд первой инстанции в октябре 2023 приговорил его к 2 годам и 4 месяцам колонии общего режима из 5 лет, максимально предусмотренных по его статье (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако защиту Жаркова это не устроило, и она стала настаивать на условном наказании.

В качестве доводов адвокат заявила, что судом не в полной мере учтены заслуги Жаркова — его патриотизм, материальная помощь участникам СВО, благотворительная деятельность, помощь больным детям, а также то, что он помог правоохранительным органам в раскрытии и расследовании иных преступлений и изобличении всех причастных к преступлению лиц», — рассказали в прокуратуре.

Краевой суд счел эти доводы недостаточными, чтобы пересмотреть ранее вынесенный приговор, и теперь он вступил в законную силу.

На днях апелляционный суд отклонил жалобу Олега Митволя, председателя совета директоров «КрасноярскТИСИЗ», который также был причастен к хищению денег., выделенных на проектирование метро в Красноярске. Вынесенный ему приговор (4,5 года колонии) также вступил в законную силу.

Напомним, что помимо Жаркова и Митволя, по этому делу уже был осужден экс-министр транспорта Красноярского края — он получил 3 года 2 месяца колонии. Также в суде сейчас рассматривается уголовное дело бывших председателя правительства региона и руководителя госучреждения.

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Автор: Петр Савельев
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