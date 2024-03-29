Приговор экс-гендиру проектировщика красноярского метро за хищение 954 млн оставили в силе

Защита обвиняемого настаивала на условном наказании, но суд не согласился с ее доводами.

Красноярский краевой суд отклонил апелляцию Владимира Жаркова, бывшего генерального директора компании «КрасноярскТИСИЗ», которая проектировала метро в Красноярске, сообщили в прокуратуре.

Жаркова обвиняли в хищении из бюджета 954 млн рублей. Суд первой инстанции в октябре 2023 приговорил его к 2 годам и 4 месяцам колонии общего режима из 5 лет, максимально предусмотренных по его статье (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако защиту Жаркова это не устроило, и она стала настаивать на условном наказании.

В качестве доводов адвокат заявила, что судом не в полной мере учтены заслуги Жаркова — его патриотизм, материальная помощь участникам СВО, благотворительная деятельность, помощь больным детям, а также то, что он помог правоохранительным органам в раскрытии и расследовании иных преступлений и изобличении всех причастных к преступлению лиц», — рассказали в прокуратуре.

Краевой суд счел эти доводы недостаточными, чтобы пересмотреть ранее вынесенный приговор, и теперь он вступил в законную силу.

На днях апелляционный суд отклонил жалобу Олега Митволя, председателя совета директоров «КрасноярскТИСИЗ», который также был причастен к хищению денег., выделенных на проектирование метро в Красноярске. Вынесенный ему приговор (4,5 года колонии) также вступил в законную силу.

Напомним, что помимо Жаркова и Митволя, по этому делу уже был осужден экс-министр транспорта Красноярского края — он получил 3 года 2 месяца колонии. Также в суде сейчас рассматривается уголовное дело бывших председателя правительства региона и руководителя госучреждения.

Читайте также:

В Красноярск доставили еще один тоннелепроходческий комплекс для строительства метро

На стартовую площадку «Высотная» доставили тоннелепроходческий механизированный комплекс «Енисей». Его задействуют при строительстве тоннеля до станции «Улица Копылова».

Старые тоннели красноярского метро изучат на предмет деформации

Мэрия Красноярска сейчас ищет подрядчика для этой работы. Результаты должны быть готовы к зиме 2024.

Госэкспертиза разрешила начать проходку первого тоннеля метро в Красноярске

Он будет проложен на глубине 38 метров. Его протяженность составит 3,4 км.