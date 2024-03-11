Старые тоннели красноярского метро изучат на предмет деформации

Мэрия Красноярска сейчас ищет подрядчика для этой работы. Результаты должны быть готовы к зиме 2024.

На сайте госзакупок появилось объявление о поиске подрядчика для обследования построенных в 1990-х тоннелей красноярского метрополитена. Заказчиком выступает департамент градостроительства мэрии.

Начальная цена составляет 2,48 млн рублей. Планируется, что за эти деньги компания-победитель исследует состояние двух перегонных тоннелей, один ствол, склад взрывчатых веществ и тоннель водосброса.

Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2024. Торги же назначены на 11 марта.

Напомним, что в январе этого года было решено использовать построенные в 1990-х тоннели как часть нового метро в Красноярске. А в феврале началось исследование грунта в районе двух станций — «ул. Копылова» и «ул. Высотная», между которыми и проложен один из старых тоннелей.

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