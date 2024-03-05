Госэкспертиза разрешила начать проходку первого тоннеля метро в Красноярске

Он будет проложен на глубине 38 метров. Его протяженность составит 3,4 км.

Госэкспертиза выдала положительное заключение на тоннельную проходку от станции «Улица Шахтеров». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Это позволит начать строительство тоннеля от станции на Шахтеров. Монтажный котлован здесь подготовлен, а также собран и готов к работе щит „Екатерина“, которому и предстоит проложить первый тоннель», — написал он.

Рыть начнут от монтажной камеры на ул. Молокова к будущей станции «Улица Карла Маркса», разрешение на обустройств которой также получено. Общая протяженность этого участка составит 3,4 км, а залегать он будет на глубине 38 метров.

Всего на сегодня, по словам генерального директора компании «Моспроект-3» Анны Меркуловой, получено семь положительных заключений государственной экспертизы по проектам, связанным с красноярским метро.

Когда конкретно начнется проходка первого участка, пока не сообщается.

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