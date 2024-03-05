Госэкспертиза разрешила начать проходку первого тоннеля метро в Красноярске
Он будет проложен на глубине 38 метров. Его протяженность составит 3,4 км.
Госэкспертиза выдала положительное заключение на тоннельную проходку от станции «Улица Шахтеров». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Это позволит начать строительство тоннеля от станции на Шахтеров. Монтажный котлован здесь подготовлен, а также собран и готов к работе щит „Екатерина“, которому и предстоит проложить первый тоннель», — написал он.
Рыть начнут от монтажной камеры на ул. Молокова к будущей станции «Улица Карла Маркса», разрешение на обустройств которой также получено. Общая протяженность этого участка составит 3,4 км, а залегать он будет на глубине 38 метров.
Всего на сегодня, по словам генерального директора компании «Моспроект-3» Анны Меркуловой, получено семь положительных заключений государственной экспертизы по проектам, связанным с красноярским метро.
Когда конкретно начнется проходка первого участка, пока не сообщается.
Читайте также:
-
В Красноярске исследуют грунт на месте станций метро «Копылова» и «Высотная»
Специалисты завершают инженерно-геологические изыскания в Октябрьском районе на месте будущих станций метро.
-
Красноярским метростроителям разрешили начать работы на площади Революции
Обустройство монтажного котлована здесь начнется в ближайшее время.
-
Для строительства метро в Красноярске не будут изымать некоторые участки и объекты
В Красноярске изымут меньше участков под строительство метро, чем планировали изначально. Об этом сообщили в паблике «Красноярское метро».
-