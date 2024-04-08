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Бывшего начальника управления железногорского «ИСС» подозревают в крупном мошенничестве

Бывшего начальника управления железногорского «ИСС» подозревают в крупном мошенничестве
Иллюстрация: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Задержана экс-начальник управления АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева». Ее обвиняют в мошенничестве на сумму более 28 млн рублей.

#НОВОСТИ
Уголовное дело по факту мошенничества, совершенного с использованием служебного положения в особо крупном размере, было возбуждено на основании материалов ФСБ и ГУ МВД России по Красноярскому краю.
 
По версии следствия, 2019...2021 начальник управления заключила договоры подряда на оказание услуг по производству видеопродукции. При этом в компании было оборудование и специалисты, которые могли выполнить эти работы. Договор каждый раз заключали с компанией «Прометей-Медиа». Фактически руководителем фирмы была обвиняемая.
 
За 2 года было заключено около 90 договоров на общую сумму более 28 млн рублей. Женщина предоставляла необходимые отчетные документы, после чего деньги перечислялись на счет аффилированной ей фирмы. По факту видеопроизводством занимались работники АО «Решетнев» (так теперь называется «ИСС»).
 
Сейчас бывший начальник управления находится под домашним арестом. От дачи показаний она отказалась. 
 
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Автор: Петр Савельев
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