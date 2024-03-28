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У красноярского предпринимателя Романа Гольдмана арестовали теплоход «Лермонтов»

У красноярского предпринимателя Романа Гольдмана арестовали теплоход «Лермонтов»
Иллюстрация: Заксобрание Красноярского края

Следователи полиции продолжают расследовать уголовное дело в отношении Романа Гольдмана, предпринимателя и экс-депутата Заксобрания.

#НОВОСТИ
Как рассказала Наталья Юдаева, первый заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю, стало известно, что в собственности УК «Голдман Групп» находится теплоход «М.Ю. Лермонтов». Судно арестовано.
 
В общей сложности сейчас наложен арест на сумму более 4 млрд рублей. Это имущество компаний, входящих в УК «Голдман Групп», и лично бизнесмена.
 
Также сейчас установлены 1 442 пострадавших участника кооператива «АгроВклад». Общая сумма ущерба им составляет 1,9 млрд рублей. Следователи полиции установили, что деньги пайщиков при поступлении на счет конкретной компании Гольдмана распределялись по счетам других компаний. По мнению следствия, ряд таких перечислений велся для увеличения оборота денежных средств и создания видимости платежеспособности кооператива, чтобы привлекать еще больше вкладчиков.
 
Ранее было принято решение объявить Романа Гольдмана в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение.  В начале ноября 2023 на сайте «АгроВклад», связанного с холдингом Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. В отношении компаний, принадлежащих Гольдману, поступил сразу ряд исков. Например, Росбанк подал заявление к ООО Торговый дом «Мясничий» о взыскании задолженности по кредитным договорам в размере 30,4 млн рублей, Центр охраны труда и промышленной безопасности и Комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района подал иск к ООО «Объединение АгроЭлита» о взыскании задолженности по различным договорам на общую сумму почти 1 млн рублей. ИП Якушев пытается признать банкротом ООО «АгроЭлита». «РЕГИОН финанс» взыскивает с ООО УК «Голдман Групп»  задолженность по биржевым облигациям. Самого бизнесмена также пытаются признать банкротом.

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Автор: Петр Савельев
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