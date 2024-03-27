С «Мясничего» взыскали долги
С ООО Торговый дом «Мясничий» Романа Гольдмана взыскана задолженность по кредитным договорам.
Напомним, что в производстве Арбитражного суда Красноярского края находилось дело по иску ПАО «Росбанк» к ООО Торговый дом «Мясничий» о взыскании задолженности по кредитным договорам в размере 30,4 млн рублей.
Как указывал истец в иске, между сторонами заключен договор возобновляемой кредитной линии, в рамках которого банк предоставил ответчику три транша на общую сумму 30 млн рублей.
Однако в установленные сроки задолженность ответчиком не погашена, что явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском о взыскании суммы основного долга, а также штрафных санкций.
26 марта 2024 суд огласил резолютивную часть решения об удовлетворении заявленных требований.
Взыскать с ООО Торговый дом «Мясничий» в пользу ПАО «Росбанк» 30 428 849 рублей, в том числе: 29 347 403 рублей — основного долга, 514 682 рублей — процентов на просроченный основной долг, 566 763 рублей — неустойки, а также 178 144 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины», - говорится в резолютивной части решения суда.
Решение пока не вступило в законную силу.
Читайте по теме
-
Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана попробуют найти через его родственника
В полиции рассказали, как идет расследование уголовного дела в отношении Романа Гольдмана, предпринимателя и депутата Заксобрания, по фактам хищения средств пайщиков кооператива «Агро Вклад».12.03.2024Новости ДККрасноярск
-
На Романа Гольдмана завели второе уголовное дело
Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе краевой полиции.01.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана просят признать банкротом
В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление Сбербанка о признании банкротом Романа Гольдмана, сообщили в пресс-службе суда.31.01.2024Новости ДККрасноярск
-
С УК «Голдман Групп» взыскивают долги по биржевым облигациям
В Арбитражный суд Красноярского края поступили иск от компании «РЕГИОН финанс» к ООО УК «Голдман Групп» о взыскании задолженности по биржевым облигациям.26.01.2024Новости ДККрасноярск
-
Побег не то, чем кажется: адвокат Романа Гольдмана заговорил
Роман Гольдман, предприниматель и бывший депутат Заксобрания края, вышел на связь. Пока через своего адвоката Максима Мухамадеева.25.01.2024Новости ДККрасноярск
-
Красноярскому предпринимателю Роману Гольдману готовятся предъявить обвинение заочно
О таких планах сегодня сообщил Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по краю.19.01.2024Новости ДККрасноярск
-
Goldman Group попала в немилость к Сбербанку
Банк намерен требовать банкротства компании.11.01.2024Новости ДККрасноярск
-
Арестовано имущество Романа Гольдмана на 1,5 млрд рублей
Полицейские продолжают следственные действия и провели дополнительные обыски у сотрудников Goldman Group, родственников подозреваемого, а также на заимке в Манском районе.22.12.2023Новости ДККрасноярск
-
На имущество красноярского бизнесмена Романа Гольдмана наложили арест на 1 млрд рублей
Арест наложен по ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю, сообщили в краевой полиции.12.12.2023Новости ДККрасноярск
-
Компанию «АгроЭлита» Романа Гольдмана просят признать банкротом
ИП Якушев обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском о банкротстве ООО «АгроЭлита».08.12.2023Новости ДККрасноярск