С «Мясничего» взыскали долги

С ООО Торговый дом «Мясничий» Романа Гольдмана взыскана задолженность по кредитным договорам.

Напомним, что в производстве Арбитражного суда Красноярского края находилось дело по иску ПАО «Росбанк» к ООО Торговый дом «Мясничий» о взыскании задолженности по кредитным договорам в размере 30,4 млн рублей.

Как указывал истец в иске, между сторонами заключен договор возобновляемой кредитной линии, в рамках которого банк предоставил ответчику три транша на общую сумму 30 млн рублей.

Однако в установленные сроки задолженность ответчиком не погашена, что явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском о взыскании суммы основного долга, а также штрафных санкций.

26 марта 2024 суд огласил резолютивную часть решения об удовлетворении заявленных требований.

Взыскать с ООО Торговый дом «Мясничий» в пользу ПАО «Росбанк» 30 428 849 рублей, в том числе: 29 347 403 рублей — основного долга, 514 682 рублей — процентов на просроченный основной долг, 566 763 рублей — неустойки, а также 178 144 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины», - говорится в резолютивной части решения суда.

Решение пока не вступило в законную силу.

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