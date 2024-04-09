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Дело Александра Глискова ушло в суд

Дело Александра Глискова ушло в суд
Иллюстрация: t.me/gliskov

Депутата обвиняют в получении взятки от дорожников.

#НОВОСТИ

Уголовное дело, возбужденное против депутата Заксобрания Красноярского края Александра Глискова, отправлено в суд. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Напомним, что Глискова задержали осенью 2023 по подозрению в получении взятки. По версии следствия, весной 2017 депутат пригрозил увольнением заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации, если тот не заплатит ему 5 млн рублей за сохранение должности и общее покровительство топ-менеджеру и его компании.

Из означенной суммы Глискову в итоге передали через посредников 1 млн рублей, считают следователи.

На следующий день после задержания депутат был отправлен в СИЗО до конца года. Защита несколько раз пыталась оспорить меру пресечения, но безуспешно. В конце февраля 2024 расследование дела было завершено и его передали в прокуратуру.

Сейчас ведомство утвердило обвинительное заключение и дело направлено в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

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На этом они заработали почти 200 млн рублей. Задержали их в начале 2023. Теперь расследование завершено и дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Автор: Петр Савельев
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