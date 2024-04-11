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В Красноярском крае вложат 300 млн рублей в модульные отели

В Красноярском крае вложат 300 млн рублей в модульные отели
Иллюстрация: turizm.krskstate.ru

Общий фонд этих отелей превысит 200 номеров.

#НОВОСТИ

Более 200 номеров в модульных отелях планируется создать в Красноярском крае до конца 2024, рассказали в региональном агентстве по туризму.

Открыть такие места размещения планируют Дивногорске, а также в Ачинском, Березовском, Абанском, Манском, Балахтинском, Ермаковском и Емельяновском районах. Общий объем инвестиций во все эти проекты составит почти 300 млн рублей.

Как пояснили в агентстве, в эту сумму входят не только собственные предпринимателей, но и субсидии, выделенные из федерального и краевого бюджетов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году такую поддержку получат 15 инвесторов. Сколько именно денег им выдадут из казны, не уточняется.

Инвесторы заинтересованы в развитии туристического бизнеса и готовы создавать новые точки отдыха в живописных местах края. Некоторые предприниматели завершают монтажные работы, чтобы начать принимать туристов уже этим летом», — рассказал Тарас Яскевич, руководитель агентства по туризму Красноярского края.

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Реализовать проект планируется к 2024. Первая очередь будет состоять из 15 отдельно стоящих строений.

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Деньги заложены в весенней корректировке краевого бюджета.

 

Автор: Петр Савельев
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