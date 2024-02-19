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На севере Красноярского края построят сеть глэмпингов и гостиницу

На севере Красноярского края построят сеть глэмпингов и гостиницу
Иллюстрация: stockgiu / ru.freepik.com

Корпорация развития Енисейской Сибири и «Большое рыболовное путешествие» подписали соглашение о сотрудничестве для реализации двух инвестиционных проектов.

#НОВОСТИ
В частности, компания построит сет глэмпингов на севере Красноярского края и гостиницы категории люкс в поселке Бор Туруханского района.
 
По мнению Розы Даурской, генерального директора «Большого рыболовного путешествия», в ближайшие годы основой развития северных территорий станет VIP-туризм. В 2023 году уже компания возвела первый таежный глэмпинг «Майгур» в Эвенкии. Там установили чумы, бани, санузлы, открыли ресторан с северными блюдами. Теперь в планах к 2027 построить сеть таких же глэмпингов в других северных районах. Для размещения рассматривают Туруханск, поселок Бор, Туру, Ванараву и Байкит. Инвестиции в проект оцениваются в 120 млн руб. Будет создано 60 рабочих мест для местных жителей.
 
Помимо этого, в поселке Бор возведут гостиницу с туристическим визит-центром. Строительство завершат также в 2027. Инвестиции составят 150-200 млрд рублей.
 
Роза Даурская считает, что строительство объектов для отдыха на севере увеличит пассажиропоток местных авиалиний в несколько раз, в том числе за счет привлечения туристов из Юго-Восточной Азии.

Справка

 
«Большое рыболовное путешествие» – внутренний краевой туроператор, специализирующийся на любительской рекреационной рыбалке. Компания занимается организацией рыболовных туров по рекам дикой Тунгуски и строительством объектов туристической индустрии.
 

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Автор: Петр Савельев
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