В «Пушке» рассказали о подготовке нового арт-дефиле «Метабарокко»: детали DK. RU

Команда проекта, который реализуется в пространстве «Пушка+», поделилась подробностями о создании образов — специально для арт-дефиле их разработали стилист Крис Андерс и дизайнер Наталья Чердынцева.

17 апреля на сцене пространства «Пушка+» покажут арт-дефиле «Метабарокко» — проект, который объединил артистов театра и профессиональных моделей, а также красноярских стилистов и дизайнеров. Деталями о том, какой была подготовка к предстоящему показу, с DK. RU поделилась Наталья Чердынцева — дизайнер украшений, использованных для образов «Метабарокко».

Иллюстрация: Татьяна Вишневская

Она отмечает, что процесс был сложным и долгим: дефиле разделено на три блока, для каждого из которых требовалось создать украшения с разным посылом и настроением.

Все, что я понимала — это то, что украшения должны быть сложными, масштабными, фантазийными. И такими, каких я еще не создавала. Одной из сложнейших задач стало найти материал для работы, ведь это не совсем то, с чем я работаю обычно. Мне были необходимы крупные элементы в виде бусин и кристаллов, десятки метров стальных цепей, бусины из стекла и многое другое. То, что в нашем городе найти непросто. Поиски необходимого происходили абсолютно везде. Урвать что-то интересное было большой радостью», — говорит Наталья Чердынцева.

Параллельно с поиском материалов шла отрисовка эскизов с командой бренда украшений TREND. AS. Создавали каждое изделие в четыре руки.

Иллюстрации предоставлены пресс-службой Красноярского драматического театра имени Пушкина

В итоге для арт-дефиле было создано 26 кг украшений.

После нас ждали дни репетиций и примерок. Что-то менялось буквально за день до показа. И даже утром в день мероприятия я все еще была в мастерской, доделывая некоторые элементы. Пройден огромный путь, но это однозначно того стоило. Мы работали с абсолютно всеми видами украшений и даже такими, каких не существует в обычной жизни. Например, колье-браслет или браслет- серьга», — рассказывает Наталья Чердынцева.

Организаторы предлагают гостям, которые становятся зрителями «Метабарокко», выбирать самые смелые и экстравагантные образы.

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