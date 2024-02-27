Лера Афонина: Для театральных экспериментов нужно прокачивать «мышцу смелости»

«Пушка+» открылась недавно, но уже стала одним из самых модных проектов Красноярска. Как работать с культурным пространством, чтобы оно вызывало жгучий интерес, рассказала арт-директор Лера Афонина.

«Пушка+» – не первый культурный проект, которым руководит Лера Афонина (один из самых значимых – «Театр на крыше»). И все они вызывали большой интерес публики.

Вздох восхищения

— Как сделать продукт, который будет цеплять аудиторию?

– Этот проект особенный. Здесь я руковожу не одна, а являюсь частью большой команды, хотя моя должность и «арт-директор».

Что касается ответа на вопрос: нужно влюбиться в какую-то историю. Автору должно быть интересно. Ничего не получится, если сухо просчитывать продукт через аналитику и маркетинг. Когда горит внутри — обязательно найдется выход для реализации.

Так, например, было с проектом «Метабарокко». Мы открыли соцсети и увидели красивый показ, который делала стилист Полина Кирилина. Восхитились ее творчеством. После того, как идея оформилась, началась ее работа в театральных костюмерных. Мы оттолкнулись прежде всего от эстетики модных показов, добавили литературную часть, режиссуру, работу с артистами. Все это в итоге превратилось «Метабарокко». Важно, что с нами работали стилисты, которые дополняли театральные костюмы аксессуарами, дорабатывали. Ведь идея была не просто «выгулять» сценические наряды, а получить актуальный образ.

— Удалось это сделать?

– На премьере прямо чувствовалось: вздох восхищения зала – и выдох через 50 минут. Красоту костюмов, а все они с большой сцены, видно было иначе, чем с дальних рядов. Артисты раскрылись по-другому. Свет, музыка, все соединилось, и зрители получили новый опыт. Актеры тоже. И это важно – «Пушка+» задумывалась и как площадка для их реализации. Например, скоро планируется премьера моноспектакля Натальи Горячевой. Продукт, который она создала сама, заявила театру, и скоро он появится на сцене. Такая возможность есть у всех.

Фото: пресс-служба Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина

«Вкушайте!»

— Поговорим об экспериментах. Какие из них уже состоялись?

– Все, что связано с ресторанами, вызывает огромный интерес в Красноярске. Мы не могли это не использовать. Так появился спектакль «Ужин двух господ», основанный на рассказах Чехова.

Герои спектакля встречаются накануне нового года. Сидят в ресторане. Вполне логично, что на столе у артистов — настоящая еда. Эти блюда приготовлены по реальным рецептам из чеховских рассказов. Мы отбирали их вместе с поваром театра, это была отдельная работа.

Мини-версии блюд мы предложили зрителям. И по ходу действия артисты говорят публике: «Вкушайте». Это именно часть спектакля, а не просто время в театральном буфете. В театре Пушкина такого раньше не было. О нашем эксперименте заговорили, он интересен публике.

С другой стороны, есть спектакль «Маленькие трагедии» Олега Рыбкина, художественного руководителя театра, который настолько прекрасно сделан, что на него невозможно попасть. После каждого вечера, когда он идет, получаем такие отзывы, что их шлейф привлекает все новую и новую публику.

Фото: пресс-служба Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина

Музыканты и читки

— Какие еще форматы интересны для новой сцены?

– Площадка сразу была технически оснащена в том числе для концертов. Сейчас в «Пушке+» появляются резиденты-музыканты. Тоже очень интересно, ведь раньше музыка могла быть только частью спектакля, но не самостоятельной программой. Несколько вечеров в месяц у нас, например, выступление известной певицы Марины Вишневской и ее оркестра или нечто новое.

В финале сезона должна состояться премьера спектакля «Ромео и Джульетта». Ставит режиссер Надежда Столбова, она работает с разными переводами, занимается осмыслением балета, оперы, музыкального и драматического. Надежда пригласила двух прекрасных артистов драмы, известную оперную артистку Веру Павловну Баранову, Марину Вишневскую, балетного артиста Демида Зыкова. Даже состав артистов говорит о том, что будет что-то необычное.

Фото: пресс-служба Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина

— Театральные читки — еще один инструмент, чтобы расширить кругозор зрителей. Собираетесь их запускать?

– Да, планируем. Отбор материала для читок – огромный исследовательский труд, он сейчас идет. Важно, чтобы пьесы были интересны всем, а не просто группе товарищей. Кроме того, хотелось бы пригласить молодых режиссеров, привнести свежую струю.

Сезон читок надеемся запустить летом. Вероятно, это совпадет с открытием сцены на крыше. Ожидаем большое событие, планируем премьеры специально для этой сцены, музыкальную программу.

Любой проект на крыше – всегда атмосферно. В Сибири особенно: короткое летом, хочется все успеть. Но здесь, на крыше «Пушки+» чего стоит один только вид! Центр города, столько красивых исторических зданий...

Меня, как человека, который работал на множестве крыш города, радует, как все устроено: покрытие, ограждение, сцена, свет, звук, достойное техническое сопровождение – уже половина успеха. Работа с большой командой и в большой команде – тоже очень важно.

— Много говорим об экспериментах, но в этой новизне есть опасность, что она «не зайдет», не окупится. Как решаете, какую постановку запускать, от какой отказаться?

– Мы не планируем заниматься экспериментами ради экспериментов. Мероприятия, которые вызывают сомнения с экономической точки зрения, в план не попадают. Но, если художественный руководитель театра, директор, я – все мы сомневаемся в какой-то идее, в театре есть возможность посмотреть, как она будет выглядеть в небольшом формате, без бюджета. И, например, понять – сюда идти не стоит, а здесь можно и рискнуть.

Лично я считаю, что нужно всегда стараться эту возможность использовать, ведь «мышцу смелости» нужно прокачивать.

СПРАВКА ДК Реконструкция драматического театра им. А. С. Пушкина в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ началась в 2021. Инвестиции в строительство дополнительных корпусов составили 452,7 млн рублей. Из них 340,5 млн рублей — на блок № 3, где находится «Пушка+». Его площадь — 2,964 тыс. кв. м. В третьем корпусе размещены: новая сцена на 116 мест, репетиционный зал площадью 116 кв. м. с возможностью трансформации в дубль-сцену, цеха для изготовления мягкой декорации, театральных костюмов и бутафории, звукозаписывающая студия, оснащенная современным оборудованием. Новая сцена представляет собой многофункциональное театральное пространство, которое позволяет работать в разных жанрах и формах. Это площадка для экспериментальных постановок, поэтических вечеров — причем с возможностью размещения зрителя как в классической «театральной» рассадке, так и в формате «за столиками».

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