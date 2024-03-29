Режиссер из Санкт-Петербурга поставил спектакль для красноярской «Пушки»

Премьерные показы постановки «Время женщин» пройдут в апреле и мае. В актерском составе — два народных и четыре заслуженных артиста РФ. Спектакль создан по роману-победителю премии «Русский Букер».

В Красноярском драматическом театре имени Пушкина рассказали о грядущей премьере: в апреле и мае там пройдут премьерные показы спектакля «Время женщин».

Режиссером-постановщиком выступил Егор Чернышов — до 2022 он занимал пост главного режиссера в кировском «Театре на Спасской». После этого он продолжил работу в Санкт-Петербурге, а также в качестве приглашенного режиссера в театрах страны. «Время женщин» не первый опыт Егора Чернышова на красноярской сцене: ранее он работал с театром в рамках фестиваля «ДНК».

Это разговор глазами ребенка о том культурном коде, который попадает в нас всех детстве и что мы потом с этим делаем. В спектакле исследуется история почти всего 20 века всей России и задаются вопросы, которые уникальны не только для красноярцев — они уникальны для всех», — говорит Егор Чернышов.

Премьерные показы пройдут 7 апреля и 1 мая. Основой постановки стал роман Елены Чижовой «Время женщин», который стал победителем литературной премии «Русский Букер» в 2009. Сейчас он переведен на 17 языков.

Уникальность спектакля — в способе подачи истории. В нем есть рассказчица — дочь Софья, которую играет Мария Алексеева; уже будучи взрослой востребованной художницей, она вспоминает о своем детстве в послевоенное время, которое не может отпустить. Когда ей было шесть лет, она жила в коммуналке с мамой и неродными бабушками-соседками и не умела разговаривать, но очень много фантазировала! И выдумывала собственные миры, в которых все ее родные и близкие были счастливы и были рядом с ней... По сути, она, шестилетняя, всегда на сцене в том прошлом, но как такового ребенка нет», — рассказывают в «Пушке».

В спектакле заняты два народных и четыре заслуженных артиста России. Среди них: Светлана Ильина и Людмила Михненкова, Галина Саламатова и Наталья Горячева, Алексей Исаченко и Александр Истратьков.

Моя героиня одна из трех женщин — бабушек, которых сильно побила жизнь... Но они находят в себе силы прощать, понимать ради одной общей цели — вытащить девочку, спасти ее. В спектакле речь-то идет о самопожертвовании, о доброте человеческой, о русской душе», — говорит Светлана Ильина.

В театре подчеркивают, что спектакль получился во многом терапевтической историей для обеих сторон — как зрителей, так и самих артистов.

Мы исповедуем историю зрителям. Это очень терапевтичная история и для артистов, и для зрителя, что будет смотреть на этих героев, среди которых нет злодеев. Каждого человека можно понять, оправдать. Но при этом все по-своему несчастны и вызывают сочувствие. Этот спектакль теплый. Он, даже можно сказать, терапевтический. И он про добро. Несмотря на все повороты судьбы у героев, несмотря на все их страдания и несчастия — он про добро и человеколюбие», — рассказывает Анастасия Медведева, актриса театра Пушкина.

Иллюстрации: Luckmeup production / пресс-служба Красноярского драматического театра имени Пушкина

Читайте также:

Культ тепла: куда сходить в Красноярске 25...29 марта 2024

Оркестр Урала, кинематограф-искусство, графика Серебряного века, торжество театра и закрытый ивент «Делового квартала» — главные культурные события Красноярска в афише DK. RU.

36 млн потратят на реконструкцию облика Музыкального театра в Красноярске

Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Исполнитель работ станет известен 15 апреля. Отреставрировать центральный вход и фасад здания нужно будет до ноября 2024.

Летом красноярский ТЮЗ обновится полностью

Сейчас в театре идет ремонт, после чего здесь приступят к подготовке яркой премьеры с применением всех возможностей новой сцены

Звезды главных театров РФ и балет Китая: кто приедет в Красноярск с Транссибом`2024

Среди фестивального состава артистов — не только классические персоны балета и оперы, но и новые для красноярской сцены имена.

В Красноярске проведут фестиваль театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA»

1...5 июня 2024 в мегаполисе соберутся кукольные театры Урала, Сибири и Дальнего Востока. В этом году Красноярск примет фестиваль в третий раз.

Лера Афонина: Для театральных экспериментов нужно прокачивать «мышцу смелости»

«Пушка+» открылась недавно, но уже стала одним из самых модных проектов Красноярска. Как работать с культурным пространством, чтобы оно вызывало жгучий интерес, рассказала арт-директор Лера Афонина.