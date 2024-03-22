Культ тепла: куда сходить в Красноярске 23...29 марта 2024

Театральная ночь, оркестр Урала, кинематограф-искусство, графика Серебряного века, арт-маркет и закрытый ивент «Делового квартала» — главные культурные события Красноярска в афише DK. RU.

23 марта, суббота

Вечер этой субботы будет переполнен красивыми событиями, ведь в Красноярск придет «Театральная ночь». Большинство театров города создали особенные программы для зрителей и гостей.

Например, в «Пушке» она будет максимально чувственной — как иначе, если название звучит как «Любовь случается». Обещают японскую легенду в стиле перформанса, винную живопись и даже настоящее свадебное застолье.

Иллюстрация: vk.com/sibdrama

А в театре оперы и балета гости «Театральной ночи» станут героями квеста «Спасти Эвридику», который «сплавили» из двух музыкальных произведений: оперы «Орфей и Эвридика» и оперетты «Орфей в аду». Всем, кто готов спуститься в подземное царство во имя спасения великой любви — добро пожаловать!

Иллюстрация: vk.com/krasopera

24 марта воскресенье

Но красоты много не бывает, особенно если она сделана своими руками. Посмотреть на рукодельное изобилие можно на арт-маркете, который организовали в гончарной школе «Колокол».

Он продлится только день: с 14:00 можно будет познакомиться с работами мастеров гончарного дела, художников, а также создателей свечей и косметики. Идеальное событие для тех, кто ценит персонификацию и уникальность.

Иллюстрации: vk.com/kolokolschool_krsk

25 марта, понедельник

Кусочек Урала в сердце Сибири? Именно так: 25 марта на сцене Красноярской филармонии выступит Уральский академический филармонический оркестр под управлением народного артиста РФ и главного дирижера Дмитрия Лисса. За фортепиано — Дмитрий Маслеев, которого можно было услышать в Карнеги-холле, Парижской филармонии, мюнхенском Гастайге, берлинском Концертхаусе, Концертгебау Амстердама и еще множестве залов.

Международная пресса отзывается о нем как о „великом пианисте будущего“ и „блестящем виртуозе“, владеющем „музыкальностью метафизических пропорций“», — так представляют артиста на сайте филармонии.

В программе концерта прозвучат сочинения Сергея Прокофьева и Петра Чайковского. Произведения композиторов распределили на два отделения: в первом прозвучит Концерт № 3 для фортепиано с оркестром до мажор Прокофьева, во втором — сюита № 3 для оркестра соль мажор Чайковского.

Иллюстрация: vk.com/krasfil

Удивительно, но билеты пока еще наличествуют!

26 марта, вторник

Для тех, кто готов погрузиться в кинематограф, который дышит искусством — две ленты в галерее «Енисей».

26 марта там можно посмотреть док о «танцах, любви, самопожертвовании и возрасте»: все это будет в «Танцуй!» немецкого режиссера Хенрике Занднер. На российских экранах он появился только в середине марта.

„Танцуй!“ рассказывает четыре истории — очень разных артистов, принимающих своё решение о том, что будет дальше. Полина Семионова, Фридеманн Фогель, Уильям Мур, Гезине Моог, а также Марсия Хайде, Кристиан Шпук и Иржи Килиан размышляют о том, что такое танец и почему он гораздо больше, чем просто работа. Но если танец — это жизнь, то есть ли жизнь после сцены? Точный, искренний, ничем не приукрашенный, но всё же очень красивый портрет одного поколения танцовщиков», — так звучит описание ленты.

Следующая картина ближе тем, кто предпочитает живопись — на экраны вышла «Обнаженная муза Пьера Боннара».

Один из величайших художников нашего времени Пьер Боннар знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами. Такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера. Любовь, страсть, измены — их отношения походили на пламя, в котором один из них должен был сгореть», — такой синопсис можно найти на сайте кинотеатра.

Иллюстрации: kinoteatr.ru

Билетов пока много, так что еще есть возможность выбрать самые любимые места!

27 марта, среда

День, в который пройдет одна из самых красивых церемоний месяца — торжественное закрытие фестиваля «Театральная весна». 27 марта станут известны лучшие из лучших: спектакли, театры и артисты, которые завоевали как сердца зрителей, так и благосклонность экспертов.

Иллюстрация: vk.com/teatral_vesna

Продажа билетов на церемонию еще открыта, но места тают, как снег под внезапным мартовским солнцем, так что советуем успевать.

28 марта, четверг

Главный день недели для бизнес-сообщества Красноярска — 28 марта пройдет закрытый ивент «Делового квартала» Бизнес-девичник`2024. В этот вечер в доме событий «Сосны» состоится премьерный показ пьесы «Бизнес-рапсодия», которая завершит документальную трилогию о красноярских предпринимательницах. В этот раз они расскажут свои истории собственными голосами — впервые за всю историю проекта.

Иллюстрация: фотоархив «Делового квартала» / Эдуард Шабалин

А пока до Бизнес-девичника есть время, можно изучить, к чему готовиться. Мы уже рассказывали о том, кто создавал Бизнес-девичник`2024 в этом году. Здесь можно найти информацию о героинях проекта. Еще больше информации о предстоящем Бизнес-девичнике в наших соцсетях: там же можно найти специальное предложение для тех, кто еще не входит в экосистему «ДК», но готов войти в наше сообщество. До встречи на главном бизнес-ивенте весны!

29 марта, пятница

Предлагаем завершить март по-настоящему изысканно — например, заглянуть на выставку «Русская графика Серебряного века», которая совсем недавно открылась в музее Сурикова. В экспозиции 16 произведений из собственной коллекции музея: там отмечают, что эти работы оказываются в выставочных залах крайне редко. А некоторые из них вообще увидели свет впервые! Так что любуемся на уникальные графические листы и погружаемся в атмосферу «томления духа».

Иллюстрация: vk.com/museum_surikov

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