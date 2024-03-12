«Театральная весна`2024» стартует в Красноярске 16 марта

Фестиваль продлится до 27 марта включительно. В программе — показ 20 драматических, музыкальных и кукольных спектаклей со всего региона. Рассказываем, на какие стоит обратить внимание уже сейчас.

В марте Красноярск ждет масштабное культурное событие: с 16 по 27 марта включительно в городе пройдет фестиваль «Театральная весна`2024». На красноярских площадках покажут драматические, музыкальные и кукольные спектакли театров края. В этом году в программу фестиваля включили 20 постановок, часть из них принадлежит и красноярским театрам.

Гостевые спектакли покажут на нескольких площадках города: в Музыкальном театре, Театре оперы и балета, драматическом театре Пушкина, ТЮЗе, театре кукол, а также в Институте искусств. В город прибудут команды театров из разных точек региона — Норильска, Минусинска, Железногорска, Ачинска, Канска, Лесосибирска, Мотыгино, Шарыпово.

«Театральная весна`2024» откроется 16 марта показом рок-оперы «Орел и ворон». Вплоть до закрытия фестиваля за один день можно будет увидеть по две-три постановки в день — в специальном материале мы рассказывали, на какие из них стоит обратить особое внимание и успеть приобрести билеты. Так как продажи открыты с февраля, и на некоторые спектакли остались единицы свободных мест.

Также для фестиваля разработали образовательную программу: присоединиться к ней могут театральные специалисты из разных точек Красноярского края.

Церемония закрытия пройдет 27 марта. В этот день эксперты объявят победителей фестиваля в 2024. Изучить актуальную программу и познакомиться с аннотациями к спектаклям можно на сайте «Театральной весны».

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