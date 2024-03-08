Искусство расцветать: куда сходить в Красноярске 9...15 марта 2024

Книжно-шоколадные встречи, весенний маркет сибирских брендов, последние дни графики Сурикова, россыпь театральных премьер и много кино — главные культурные события города в афише «ДК».

9 марта, суббота

Запланировать самое сладкое продолжение праздника легко — достаточно присоединиться ко встрече книжного клуба под кодовым названием «Шоколадное настроение», которая пройдет в библиотеке Покровки. Главная героиня встречи — книга Джоан Харрис «Шоколад».

Иллюстрация: soul-sisters.ru

Поэтому в программе не только обсуждение романа, погружение в историю возникновения шоколада и разбор технологий его приготовления в домашних условиях, но и дегустация французского десерта mendiants. Да, тот самый, прямиком со страниц знаменитой истории. Больше деталей о встрече можно найти в соцсетях библиотеки.

10 марта воскресенье

Призываем максимально продлевать праздничную атмосферу — например, выбрать еще одну порцию подарков. Если хочется порадовать себя и одновременно поддержать местные бренды, советуем успевать на весенний шопинг в «Индустрии». Маркет, где представлены локальные марки, работает до 10 марта включительно.

Иллюстрация: vk.com/place_industry

Заодно получится и пройтись по выставке «День на Венере» — подробнее о ней мы рассказывали здесь. Работы красноярской художницы Дарьи Бралковой можно увидеть до 20 марта. Цветущее искусство в начале весны — что может быть заманчивее?

Иллюстрация: vk.com/place_industry

11 марта, понедельник

Новая неделя — новые открытия! А с нашей книжной подборкой их можно умножать на четыре: женская часть редакции «ДК» рассказала о своих любимых книгах, написанных исключительно писательницами.

Иллюстрация: freepik.com / freepik

Терапевтические рекомендации, собранные с теплом и подталкивающие расцветать, можно изучить здесь.

12 марта, вторник

И снова тем, кто знает толк в кинематографе, есть на что обратить внимание: в галерее «Енисей» в один день показывают сразу две занимательных ленты.

Первый вариант — «Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем».

Иллюстрация: kinoteatr.ru

В фильме объединили две студийные съемки театральных работ шведского хореографа Матса Эка — The Place («Место») и Bye («Прощание»).

The Place поставлена на Михаила Барышникова (которому на тот момент было за 60) и жену Эка, его музу Ану Лагуну. Получасовой диалог — воспоминания, споры, ссоры, обиды, любовь, тепло и надежность родной спины. Два одиночества и единое целое. А если одному суждено пережить другого? Что останется после стольких лет? Место, где были счастливы вместе. Bye (Прощание) — балет, поставленный на французскую балерину Сильви Гиллем. Спектаклем со столь говорящим названием уникальная артистка прощалась со сценой, желая уйти на пике формы. Этот монолог о жизни, любви и творчестве очень личный и, в то же время, глубоко абстрактный, объединяющий несколько „Я“. „Я“ балерины Сильви Гиллем, завершающей блистательную танцевальную карьеру. „Я“ женщины средних лет, в воспоминаниях сбрасывающей кокон возраста и груз забот. „Я“ актрисы, которой предстоит впервые шагнуть по ту сторону рампы и смешаться с толпой», — такое описание дают сюжету «Балетов».

Второй вариант больше подойдет тем, кто отдает предпочтение художественному кино: 12 марта можно будет увидеть корейскую драмеди «Неспящие в Сеуле».

Иллюстрация: kinoteatr.ru

Как водится, показ на языке оригинала.

Пак Ён-хо — популярный лектор и инфлюэнсер, и он обожает жить один. Однажды судьба сводит его со знакомой по университету, которая работает редактором издательства, и ей нужен автор для книги „Одинокие в Сеуле“», — так звучит синопсис картины.

Кроме того, продолжаются и показы таких фильмов, как «В Арктику», «Май декабрь» и «Красные комнаты» — подробнее о них мы рассказывали здесь.

13 марта, среда

Середина этой недели — лучшее время для любителей и поклонников театра, ведь в «Пушке» прогремят сразу две премьеры.

Иллюстрация: sibdrama.ru

Первая — «Хождение по мукам» в постановке Олега Рыбкина.

На наших глазах империя разлетится гигантским зеркалом о мрамор, и осколки изрежут каждого. Как бы не пытались герои быть вне политики, не надеялись наивно, что буря войн и революций пройдет стороной, не затронув их маленькое личное счастье, все они рухнут в горнило истории. И время вынесет их навстречу хождению — по страданиям, надеждам, восторгам и падениям, унынию, взлетам — одновременно и мукам, и целой огромной эпохе», — так описывают грядущий спектакль на сайте театра.

В этот же день можно будет увидеть еще одну новинку: музыкальную комедию «Ужинъ двухъ господъ», которую поставил Григорий Артамонов.

Звезды русской оперы Савелий Никитич и Лука Ильич, выступив на предновогоднем представлении, встречаются в сибирской ресторации, чтобы отметить надвигающийся 1900-ый год. Буквально за соседним с вами столиком под аккомпанемент закусок и напитков они изливают друг другу душу, с жаром спорят о еде и способах ее поглощения, философствуют об устройстве нашего мира и, конечно же, говорят о любви и женщинах. Кроме того, наши герои общаются с посетителями ресторации, у каждого из которых своя веская причина быть именно в этом месте именно в это время«, — такую фабулу обещают авторы.

«Ужинъ двухъ господъ» пройдет на новой сцене «Пушка+» — отличная возможность оценить новое пространство, если еще не.

Иллюстрация: sibdrama.ru

14 марта, четверг

«Ни недели без музея» — замечательная привычка, ведь одна экспозиция краше другой. В художественном музее, например, пока еще можно познакомиться с «Неизвестным Суриковым»: выставка проходит в рамках XVIII Зимнего Суриковского фестиваля искусств.

Иллюстрация: surikov-museum.ru

Сейчас в экспозиции представлены более 20 листов редкой графики красноярского художника, которые обычно хранятся в фонде музея. Среди них и самые первые зарисовки великого живописца, и одни из последних работ, созданные им в начале XX века.

Выставка действует до 17 марта, так что самое время начинать спешить.

15 марта, пятница

В эту пятницу в нашем распоряжении заметное событие: в филармонии прозвучит шоу «Gregorian Opera. Mirror of Enigma».

Иллюстрация: vk.com/mirrorofenigma / Андрей Черных

Обещают живую игру, хор голосов Enchanted Voices и аутентичное исполнение как авторских произведений, так и хитов Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles и Rammstein.

Таинственное Средневековье, время контрастов и противоречий: войн и великих открытий, чумы и страха, Ренессанса и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд. Когда заканчиваются игры за престол, из тени выходит настоящая Королева и ей принадлежит весь мир! Кто она — невинный ангел или порочный демон, закончится ли вечное противостояние мужского и женского, силы и красоты?», — так звучит описание шоу.

Кстати, в свое время шоу показывали в Кремлевском дворце — возможно, стоит проверить, чем программа настолько очаровала столицу.

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