Николай Цискаридзе поделился рекомендациями, куда пойти в Красноярске
Николай Цискаридзе, известный артист и ректор Академии Русского балета, побывал в трех красноярских музеях, сообщил Аркадий Зинов, министр культуры края.
Цискаридзе познакомили с культурой региона: он посетил Красноярский хореографический колледж, художественный музее им. Сурикова, музеи-усадьбы Сурикова и Юдина, сообщил г-н Зинов в своем Telegram-канале.
Николай Цискаридзе также поделился рекомендациями и впечатлениями в своем Telegram-канале.
Музей Сурикова порадовал экскурсией по постоянной экспозиции, где собраны шедевры русского классического искусства, редкие образцы творчества Василия Сурикова с выставки «Неизвестный Суриков», — рассказал г-н Цискаридзе.
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