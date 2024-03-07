Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.03
91,16
98,93
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Николай Цискаридзе поделился рекомендациями, куда пойти в Красноярске

Николай Цискаридзе поделился рекомендациями, куда пойти в Красноярске
Иллюстрация: Telegram-канал Аркадия Зинова

Николай Цискаридзе, известный артист и ректор Академии Русского балета, побывал в трех красноярских музеях, сообщил Аркадий Зинов, министр культуры края.

#НОВОСТИ
Цискаридзе познакомили с культурой региона: он посетил Красноярский хореографический колледж, художественный музее им. Сурикова, музеи-усадьбы Сурикова и Юдина, сообщил г-н Зинов в своем Telegram-канале. 
Николай Цискаридзе также поделился рекомендациями и впечатлениями в своем Telegram-канале. 
Музей Сурикова порадовал экскурсией по постоянной экспозиции, где собраны шедевры русского классического искусства, редкие образцы творчества Василия Сурикова с выставки «Неизвестный Суриков», — рассказал г-н Цискаридзе.
Читайте также: 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • «Дюна-2» появилась в кинотеатрах Красноярска с 5 марта`2024«Дюна-2» появилась в кинотеатрах Красноярска с 5 марта`2024
  • Елена Попенко: Как связаны между собой секс и деньги?Елена Попенко: Как связаны между собой секс и деньги?
  • В центре Красноярска открылся бутик элитного парфюмаВ центре Красноярска открылся бутик элитного парфюма
  • Назначен новый управляющий директор Ачинского глиноземного комбинатаНазначен новый управляющий директор Ачинского глиноземного комбината
  • Особо опасен: Минэкологии требует закрыть промплощадку ХМЗОсобо опасен: Минэкологии требует закрыть промплощадку ХМЗ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.