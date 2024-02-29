Наталья Сипетая: Ведущий тренд искусства — самоцензура как принцип самосохранения

Сейчас одним из ключевых трендов искусства стало «самосохранение». Как это отражается на арт-среде, самих авторах и зрителях — в колонке Натальи Сипетой, написанной специально для «Делового квартала».

«Всякое произведение искусства есть дитя своего времени, часто оно и мать наших чувств».

В. Кандинский, 1910

«Понимаешь, если я рисую обычный российский пейзаж с березами, коллекционер долго на него смотрит и так и эдак, словно ждет, что откуда-то из-за березы сейчас член должен выпрыгнуть. Ну, как минимум, хтонь должна быть какая-то наша, глубинная. А если ничего такого нет, человек уходит разочарованный, ничего не купив», — рассказывал мне всемирно известный красноярский художник Василий Слонов. Которого недавно под домашний арест за неваляшку отправили.

«Мое дело как художника считывать запросы общества и отвечать на них артефактами. Таков хлеб художника, а мне семью кормить надо». Тут, наконец, образ Слонова-человека с его добротой и безобидностью начал как-то срастаться у меня со Слоновым-художником.

Нас способно зацепить только то, что есть в нас самих. Сколько раз я наблюдала этот процесс на выставках! Одного буквально наизнанку выворачивает от того, мимо чего другой проходит совершенно равнодушно. Это и есть принцип зеркала. Художники и литераторы ничего не выдумывают. Они лишь ретрансляторы всего происходящего со всеми нами, обществом. Поэтому и странно, что в последние два года российское общество старательно пытается колотить в «зеркало», как бы обвиняя его в том, что оно кривое: то художник не то изобразил, то режиссер вдруг «оскорбил чьи-то чувства».

За свою жизнь какого я только искусства не видела. Далеко не все мне нравилось. Какое-то, наоборот, вызывало неприязнь и даже отвращение. А уж в литературе и вовсе ужасы жизни в каждой великой книге. У Достоевского вон студент маниакально убийство старушки продумывал в надежде возвыситься. Не воспринимать же это как пособие по убийству? Хотя у нас уже и Достоевский на днях допрыгался. Отменили его «Неточку Незванову» за «пропаганду ЛГБТ*». Тут уже за наших «бдительных граждан» как-то неловко даже становится. Как неловко и смотреть фильмы о войне, где на фоне пролитой крови стыдливо замазана сигарета какого-нибудь командира и вдруг всплывает надпись: «Курение убивает». Бабушка моя, пережившая две войны и коллективизацию, в таких случаях говорила: «Заставь дурака молиться, он себе и лоб расшибет».

Как результат такой политики в культуру возвращается принцип самосохранения — и самоцензура в качестве устойчивого тренда.

«Этот феномен нам еще предстоит осмыслить. Не хотят рисковать. И я их понимаю. Сейчас любой жест может быть воспринят критически и тогда выставку совсем закроют», — делится знакомый искусствовед историей сокращения большим московским музеем половины выставки, которую готовили два года.

С одной стороны, самоцензура как личная гигиена высказываний учит нас, например, не сорить словами и просчитывать последствия сказанного хотя бы на два шага вперед. Но психолог Юлия Ладыгина объясняет, что не все так просто: источники самоцензуры — страх и тревога, и чем меньше у нас возможности говорить о своих переживаниях, тем больше агрессия и социальное напряжение.

*движение признано в РФ экстремистским

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