Из самой глубины сердца: топ книг от «ДК», написанных женщинами

Редакция «Делового квартала» рассказывает о любимых историях, созданных писательницами. Рекомендуют, конечно, тоже только женщины. Выбрали самые запоминающиеся, яркие и красивые!

Впереди длинные выходные — отличная возможность открыть для себя что-то новое. Например, прекрасные книги, которые точно стоят внимания. В честь приближающегося праздника редакция «ДК» делится рекомендациями произведений, что созданы исключительно писательницами.



Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал»:

— Книга Клариссы Эстесс «Бегущая с волками» — безусловно магическая. Она имеет особенность приходить в твою жизнь именно в тот момент, когда это необходимо, когда ты готов и вопросы, ответы на которые способна дать книга, уже уже крутятся в голове. Я читала эту книгу, затянутая в корсет по горло, после операции на позвоночнике. Само слово — «бегущая», было для меня триггерным. Смогу ли я вообще нормально ходить, не говоря уже о том, чтобы бежать. А еще я спрашивала себя: как случилось так, что я практически потеряла свое тело? Бегущая с волками» стала для меня откровением, хотя сначала чтение шло через сопротивление. Очень непросто слышать свой диагноз. А моя «дикая женщина» на тот момент была почти уничтожена. Раздавлена, доведена до реанимации. В прямом смысле слова. Не хочу пересказывать, о чем книга. Просто советую. Это стопроцентно терапевтическая вещь. Она лечит. Она трансформирует. Она запускает маршрут женщины к своей природной сути. Она возвращает энергию, дарованную нам по праву рождения. Потому что мы — женщины.

Иллюстрация: sophia.ru

Добавлю. Лично мне именно Кларисса помогла найти в себе силы для долгой реабилитации. Помогла наплевать на прогнозы врачей, которые не верили в то, что я смогу ходить без палки, не хромая. Не верили, что я смогу бегать, танцевать, лазать по скалам, нахаживать по 30 тысяч шагов. Но я снова бегу с волками.

Наталья Машегова, редактор портала «Деловой квартал — Красноярск»:

— Моя рекомендация — «Медведки» Марии Галиной. Это фантастическая книга, где мир мифа находится совсем рядом с со скучной реальностью провинциального города. А потом что-то сдвигается в этом мире, и он весь приходит в движение. И море становится темным и страшным Понтом из древних мифов. Из него выходит Ахиллес, но только не прекрасный юноша с ладной фигурой и лицом Бреда Питта, а хтоническое змееногое чудовище. В этой новой реальности боги живут рядом. Герой отправляется в путешествием, и оказывается рядом с Енисеем, в Красноярске. И этот самый Енисей оказывается настоящим Стиксом — рекой в царстве мертвых, откуда нет пути назад.

«Я шел сгорбившись и засунув руки в карманы, потому что так было теплее. Страшный черный Енисей лежал по правую руку, над ним стоял плотный, как войлок, слой пара, и редкие огни другого берега едва просвечивали сквозь этот пар. Наверное, так мог бы выглядеть Стикс».

Иллюстрация: eksmo.ru

«Медведки» — многослойный роман в жанре магического реализма, и один из его слоев — о силе нарратива, когда миф становится сильнее реальности и обретает над ней власть.



Наталья Повольнова, журналист «Делового квартала»:

— Серию Кейт Аткинсон про Джексона Броуди принято относить к детективам — к детективам высшей лиги. Тем самым, которые охотно рекомендует Стивен Кинг. И это правда, но лишь наполовину. Романы серии — это еще и психотерапия, философия и стендап в одном флаконе. В каждой книге на современный лад разыгрывается вечный сюжет «девушка в беде». И тут работает правило: «Какие времена, такие и нравы». Девочки-девушки-женщины не по доброй воле оказываются втянуты в очень мерзкие истории. Но часто спасают себя из них сами: они не подставляют обидчикам вторую щеку, а вот глаз за глаз — это пожалуйста. У Аткинсон бесподобный стиль — телеграфный, нарочито рваный, хулиганский. Она, кажется, даже не знает, что такое хронология и ловко переставляет куски повествования. И юмор — он тоже выше всяких похвал, злой, но жизнеутверждающий. Я читаю эти романы каждый раз, как земля уходит из-под ног — в последнее время очень часто.

Иллюстрация: vladlib.ru

И вот парадокс: Аткинсон лишена всякого прекраснодушия, она пишет про неприглядные вещи и не самый добрый мир. Но всякий раз после прочтения ее книг под ногами вырастает мощнейшая опора и появляется желание «сшить новое платье из ситца».



Ирина Апуник, ведущий корреспондент «Делового квартала»:

— Открыла для себя один из дебютов прошлого года — фикшн-роман Виктории Ройтман «Йерве из Асседо», и теперь не могу остановиться о нем рассказывать. Эта книга наполнена невероятным теплом: одесско-израильского солнца, первых влюбленностей, огромной надежды на бесконечное будущее. На каждой странице искрится и переливается та самая юность, в которую хочется нырнуть с головой, как в согретый жаркими лучами океан. «Йерве из Асседо» — безусловно, роман взросления, но столько в нем легкости и неподдельной любви к жизни, что главы буквально пролетают. И жизнь эта действительно настоящая: состоит не только из радости и света — много в ней и слез, что горше зарослей полыни; бездонной тоски по близкому и родному, которое стало далеким и будто совсем другим; первых поражений и ежедневных катастроф, после которых хоть конец света.

Иллюстрация: corpus.ru

Но главная героиня — безумно хрупкая и одновременно с этим сильнейшая 15-летняя Комильфо — проходит через миллионы этих событий, как прошли когда-то и мы. И сквозь все помехи, ошибки и тернии сохраняет себя и достигает своих звезд. Читать, чтобы вспомнить, каким безграничным и хаотичным, но от этого только еще более прекрасным, может быть мир — даже если sweet summer fifteen уже давно остались лишь на фотографиях.

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