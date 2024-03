Буря искусства: куда сходить в Красноярске 2...8 марта 2024

Искусство из центра Мира, последние дни биеннале, новые арт-проекты Красноярска, театр в кино, джаз в театре и первые премьеры весны — главные культурные события города в афише «ДК».

2 марта, суббота

Предлагаем начать первый месяц весны с действительно нового — например, познакомиться с галереей «В центре Мира». Детали об арт-пространстве, которое запустил «Дом искусств», мы рассказывали здесь. Официальное открытие прошло 1 марта, и уже на следующий день запланирована программа из нескольких авторских экскурсий по выставке «Пробуждение». Они пройдут в 12:00, 15:00 и 18:00. Проведут экскурсии представители художественного сообщества Красноярска: Виктория Исаенкова, Рена Аверина и Светлана Шинкаренко.

Иллюстрация: t.me/galereyavcentremira

Эти события станут одними из первых в пуле мероприятий, которые разработали для знакомства с открывающей выставкой новой галереи. В программе — арт-путешествие «Бранч с галеристом», лекция и несколько перформансов. И все это только до 8 числа, а что будет после — следим!

3 марта воскресенье

Это воскресенье — последний шанс для тех, кто почему-то еще не успел увидеть экспозицию полярной резиденции PolArt в «Площади Мира». 3 марта объявили заключительным днем работы выставки, которая стала частью основного проекта Красноярской музейной биеннале. Она, кстати, тоже открыта последнюю неделю — познакомиться с экспозицией «АВЕНИСЕЕСИНЕВА» можно до 10 марта.

Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskmuseumbiennale

И напоминаем, что 1 марта в «Площади Мира» проходит Мусин день — пройти в музей можно будет бесплатно, если в качестве оплаты билета передать корм. После завершения акции его отправят в организацию, которая занимается защитой животных.

4 марта, понедельник

Предлагаем посвятить этот понедельник знакомству с новыми культурными проектами, которые пока только ожидаются или уже функционируют в полную мощь.

Мы поговорили с Натальей Сипетой, продюсером арт-событий, чтобы выяснить подробности о ее «Ковчеге» — камерного проекта, где любители искусства будут находить проводников в мир прекрасного. Обсудили, что за форматы планируется воплотить, на какую аудиторию рассчитаны встречи, и, конечно, во сколько обойдутся входные билеты.

Иллюстрация: фото предоставлено Натальей Сипетой

Советуем уделить внимание и разговору с Лерой Афониной, арт-директором проекта «Пушка+». С ней мы обсудили, как вывести культурное пространство на качественно новый уровень и масштабировать проекты для театральной сцены.

5 марта, вторник

Объявляем общий сбор всех, кто предпочитает погружаться в искусство посредством больших экранов. Для таких арт-гурманов в галерее «Енисей» покажут спектакль «Буря» Джереми Хэррина.

Иллюстрация: theatrehd.com

Этого британского режиссера можно припомнить по спектаклям «Люди, места и вещи», «Усилия любви» и «Много шума из ничего».

Волшебник Просперо, законный герцог Милана, свергнут и изгнан из города родным братом Антонио — не без помощи короля Неаполя, Алонзо — и теперь держит путь на зачарованный остров. Вместе с ним — юная дочь мага Миранда, его слуга Калибан и дух воздуха Ариэль. Чтобы отомстить обидчикам, Просперо, открыв волшебные книги, тайно переданные ему вельможей, вызывает бурю на море — как раз в тот момент, когда его брат и король возвращаются со свадьбы дочери Алонзо. Корабль тонет, сумевшие спастись пассажиры попадают на остров — в том числе и сын короля Неаполя, Фердинанд. Там он встречает Миранду, и молодые люди влюбляются друг в друга», — к такому сюжету можно готовиться тем, кто решит присоединиться к зрителям.

А те, кто предпочитает более привычный кинематограф, могут обратить внимание на ленты, которые вышли в прокат буквально со дня на день. Из любопытных премьер:

документальный фильм «В Арктику» , созданный путешественником Леонидом Кругловым по мотивам собственных экспедиций длиною в пять лет;

, созданный путешественником Леонидом Кругловым по мотивам собственных экспедиций длиною в пять лет; американская драма «Май декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур — название буквально описывает всю фабулу, если знать оригинальный перевод этого выражения;

с Натали Портман и Джулианной Мур — название буквально описывает всю фабулу, если знать оригинальный перевод этого выражения; канадский триллер «Красные комнаты», который рассказывает об одном из феноменов «темной стороны» интернета — так называемых Red Room.

6 марта, среда

В этот день выдастся шикарная возможность придать этой весне новое звучание, ведь в «Пушке» продолжается серия концертов «Весь этот джаз» с Мариной Вишневской.

Иллюстрация: vk.com/vishmarina

На этот раз джазовую обработку «наложили» на хиты мюзиклов.

Эти композиции из известных мюзиклов в стиле джаз и блюз впервые прозвучали на Бродвее и мгновенно покорили весь мир. В программе вы услышите знаменитые мелодии, которые благодаря творчеству Эллы Фитцджеральд, Луи Армстронга и Фрэнка Синатры стали музыкальной классикой и задали джазовые стандарты», — так анонсируют концерт на сайте театра.

Уверены, вы уже поняли, о чем речь, но на всякий случай делимся кусочком программы: Summertime (Джордж Гершвин, мюзикл «Порги и Бесс»), Over the rainbow (Гарольд Арлен, мюзикл «Волшебник Изумрудного города»), I got rhythm (Джордж Гершвин, мюзикл «Безумная девушка»), America (Леонард Бернстайн, мюзикл «Вестсайдская история»), Hello, Dolly! (Джерри Херман, мюзикл «Привет, Долли!»), Chattanooga Choo-Choo (Гарри Уоррен, мюзикл «Серенада Солнечной долины»). Конечно же, исполнение на языке оригинала!

7 марта, четверг

В этот четверг выражение «золотая музыка» может приобрести самое буквальное значение, ведь в филармонии пройдет концерт Красноярского камерного оркестра и флейтистки Ирины Стачинской. Нам артистка уже знакома по программах «Золотая флейта», «Три Баха», а также проекту «Музыкальные телепортации с Красноярским камерным оркестром».

Иллюстрация: Красноярская филармония

Предстоящее выступление характеризуют как «музыкальный диалог полярных по темпераменту Испании, Италии и Франции». Речь об «Интродукции и Рондо каприччиозо» Камиля Сен-Санса и «Сицилиане» Габриэля Форе.

Сен-Санс отмечает начало своей Интродукции ремаркой „Andante malinconico“, что значит „спокойно и меланхолично“. Но затем звучит раскаленное огненной стихией корриды Рондо каприччиозо. Присутствует и типичный для романтизма мотив смертельной опасности. Он же сопровождает Сицилиану Форе и Фантазию Ваксмана. Обе истории о запретной любви. „Сицилиану“ Форе написал в качестве музыкального номера к драме Мориса Метерлинка „Пеллеас и Мелизанда“. Она рисует единственный для влюбленных счастливый миг перед гибелью. Та же роковая участь постигнет и Кармен с Хосе — трагических героев оперы Жоржа Бизе, по мотивам которой в XXвеке оскароносный голливудский композитор Франц Ваксман создаст свою „Фантазию“ для фильма „Интермеццо“ с Говардом и Бергман в главных ролях. Из самого сердца Европы по-французски изысканные мелодии — „Романс“ Сен-Санса, „Фантазия“ Форе и Сюита для флейты Годара — раскроют не только уникальную тонкопись флейтового тембра, но и глубину человеческих чувств», — так звучит описание концерта.

И все-таки причем здесь золото? Дело в том, что с 2014 Ирина Стачинская играет на изготовленной специально для нее золотой флейте в 14 карат. Да, амбассадорство бренда может быть и таким!

8 марта, пятница

Отмечаем первый праздник весны, наслаждаемся долгожданным теплом и спешим удивляться премьерам — например, на вечере одноактных современных балетов под общим названием «Снегурочка. Миф и реальность» в Красноярском оперном.

Иллюстрация: vk.com/krasopera

По крайней мере, описание звучит довольно интригующе.

Выбор пьесы-сказки Александра Островского для проекта «Снегурочка: миф и реальность» совершенно не случаен. Это национальный миф, в котором закодированы все этические и нравственные ценности русского народа. Исследуя этот миф, молодые хореографы, занятые в проекте, старались изложить его в контексте нашего времени, соединяя прошлое и настоящее, настоящее и будущее. На сцене зрители увидят человека XXI века, ищущего ответы на главные вопросы бытия: что есть любовь, свобода, взаимоотношения с людьми и природой. То, что увидит зритель проекта, — это новые грани, кажется, уже заученного сказочного образа. Обычно мифы и эпосы превращаются в сказки, которые мы потом рассказываем детям. Наша обязанность — расшифровать для них эти мифы и показать, что это не просто сказки — это наши ошибки и наши успехи. Это настоящие реальные истории», — пишут на сайте театра.

«Снегурочка. Миф или реальность» — результат лаборатории «Тело в главной роли», которую в 2021 организовал Международный фестиваль современного танца DanceInversion. Последнее десятилетие он проходит под эгидой Большого театра, а в 2024 DanceInversion празднует пятый юбилей. Смеем полагать, уровень работ будет как минимум достойным!

Больше о культурных событиях Красноярска:

Наталья Сипетая: Ведущий тренд искусства — самоцензура как принцип самосохранения

Сейчас одним из ключевых трендов искусства стало «самосохранение». Как это отражается на арт-среде, самих авторах и зрителях — в колонке Натальи Сипетой, написанной специально для «Делового квартала».

Премьеры и эксперименты: что нельзя пропустить на «Театральной весне — 2024»

Какие спектакли вошли в шорт-лист фестиваля в этом году, где пройдут грядущие показы, и какие постановки лучше не оставить без внимания — рассказываем главное о приближающейся «Театральной весне».

Звезды главных театров РФ и балет Китая: кто приедет в Красноярск с Транссибом`2024

Среди фестивального состава артистов — не только классические персоны балета и оперы, но и новые для красноярской сцены имена.

Новое мультифункциональное пространство «Индустрия. Университет» запустили в Красноярске

Зал для проведения образовательных мероприятий открыли в креативном кластере «Квадрат». Пространство рассчитано на 70 мест и оборудовано для оффлайн- и онлайн-событий.

Юлия Чанчикова: Героиня пьесы — прима в сопровождении своего бизнеса

Весенний ивент от «Делового квартала» в 2024 обещает стать одним из самых ярких и креативных в истории проекта.

Тандемы в бизнесе, кадровые кейсы и бьюти-рейтинг: вышел новый номер «Делового квартала»

Первый номер 2024 получился плотным и насыщенным. Он задает модель работы, которой редакция будет придерживаться весь год, запуская новые форматы и возвращая подзабытые.