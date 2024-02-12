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Новое мультифункциональное пространство «Индустрия. Университет» запустили в Красноярске

Новое мультифункциональное пространство «Индустрия. Университет» запустили в Красноярске
Иллюстрация: industry.art

Зал для проведения образовательных мероприятий открыли в креативном кластере «Квадрат». Пространство рассчитано на 70 мест и оборудовано как для оффлайн- и онлайн-событий.

#НОВОСТИ

В Красноярске начало работу новое мультифункциональное пространство «Индустрия. Университет»: его запустили на базе креативного кластера «Квадрат».

Как сообщают в Сибирском институте развития креативных индустрий, новый зал создан как площадка для образовательных мероприятий разного формата. Пространство развернули на 150 кв. метрах с расчетом на комфортное пребывание 70 человек единовременно.

Мы продолжаем развивать „Квадрат“ — главный инфраструктурный проект для креативного бизнеса Красноярска. Потребность в площадке, которая подходит для проведения обучающих мероприятий и с точки зрения технических возможностей, и с точки зрения комфорта для спикеров и слушателей, была очень высока. Мы сами организуем много мероприятий, направленных на повышение компетенций креаторов: от краткосрочных интенсивов до длительных программ, а также получаем запросы от авторов образовательных проектов на подобные качественно оснащенные залы. Для удовлетворения этих потребностей и была создана многофункциональная современная площадка», — цитируют Александра Черникова, директора Сибирского института развития креативных индустрий, на сайте организации.

Площадку уже «обкатали» в действии: например, там проходила подготовка к к съемкам конкурсного фильма участников чемпионата «АртМастерс Регионы». 

Напомним, летом 2023 креативный кластер «Квадрат» включили в Атлас креативных кластеров РФ. Туда же вошла и арт-резиденция «Каменка».

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Автор: Петр Савельев
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