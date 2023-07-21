Красноярский «Квадрат» включили в Атлас креативных кластеров РФ
Самый молодой креативный кластер в Сибири таким образом подтвердил свой статус на федеральном уровне. На 2023 в Атласе значатся около 300 пространств.
Красноярский арт-кластер «Квадрат» внесли в Атлас креативных кластеров страны. Теперь пространство официально утвердило свой статус на всероссийском уровне. «Квадрат» вошел в список из примерно 300 объектов, которые претендуют на положение кластера или же другого творческого пространства.
«Квадрат» считается самым молодым арт-кластером Сибири: его создали в 2021. Активное развитие пространства началось в 2022. На лето 2023 в «Квадрате» успели провести ремонт, запустить льготную аренду и организовать площадку событий для креаторов. Также в «Квадрате» выбрали 23 резидентов, среди которых — художники, фотографы, актеры, музыканты, дизайнеры одежды и интерьера, и IT-разработчики.
На базе кластера функционирует и креативное пространство «Индустрия». Эту площадку используют для выставок и мастер-классов, лекций и встреч. Кроме того, на ней же расположен шоурум с товарами красноярских производителей и мастеров.
Недавно в Атлас креативных кластеров РФ включили и красноярскую арт-резиденцию «Каменка»: «ДК» рассказывал об этом здесь.
справка «ДК»
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