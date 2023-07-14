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Красноярскую арт-резиденцию «Каменка» снова закроют на ремонт

Красноярскую арт-резиденцию «Каменка» снова закроют на ремонт
Иллюстрация: vk.com / Арт-резиденция «Каменка»

Не прекратит работу только коворкинг ТРУД. Остальные пространства возобновят работу после 30 августа.

#НОВОСТИ

Арт-резиденция «Каменка» прекратила работу до конца лета: с 12 июля по 30 августа там продлится плановый ремонт. До его окончания доступ в пространства резиденции будет закрыт.

Открытым для гостей останется только коворкинг Каменка | ТРУД. Остальные мероприятия «Каменки», запланированные на летний период, пройдут на других площадках. Например, 15 и 16 июля посольство арт-резиденции можно будет найти на «ЯРких Берегах».

Модернизацию и благоустройство «Каменки» запустили в июле 2022. О том, какие работы планировали в тот период, «ДК» писал здесь.

Напомним, этим летом пространство вошла в список лучших пространств страны. Арт-резиденция стала одной из 300 «точек притяжения» разных регионов РФ.

Найти «Каменку» можно и в одном из обзоров «ДК»: команда издания рассказала о площадках, которые подходят для летних бизнес-ивентов.

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Официальными «точками притяжения» теперь считаются фанпарк «Бобровый Лог», арт-резиденция «Каменка», центр продвижения молодежных проектов «Вектор» и МайПарк.

Красноярскую «Каменку» закрывают на модернизацию и благоустройство

Пару недель назад власти наконец-то нашли подрядчика для этих работ и в скором времени они стартуют. Открыть обновленный парк планируют в следующем году.

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Он станет частью культурного пространства «Каменка», благоустройство и модернизация которого началось в июле этого года.

Автор: Петр Савельев
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