«Дюна-2» появилась в кинотеатрах Красноярска с 5 марта`2024

В части кинотеатров города уже запланированы показы новой части франшизы «Дюна» на ближайшие дни. Фильм выпустила компания Warner Bros. Pictures, которая прекратила сотрудничество с РФ в 2022.

1 марта 2024 состоялась мировая премьера космической киноленты «Дюна: Часть вторая» — продолжение франшизы, созданной по одноименному роману Фрэнка Герберта. С 5 марта увидеть вторую часть «Дюны» можно и в нескольких кинотеатрах Красноярска. Правда, есть нюанс: весной 2022 киноконцерн Warner Bros. Pictures прекратил сотрудничество с Россией, а значит, остановилась и постановка новых лент.

Тем не менее, на 5 марта показы «Дюны-2» можно найти в нескольких кинотеатрах Красноярска. Фильм уже показывают в «Луче», МОРИ Синема, «Эпицентре» и «Киномаксе».

Иллюстрация: скриншот с сайта mori-cinema.ru

В последнем он заявлен как «предсеансовое обслуживание» хронометражом практически в три часа, после которого на экране покажут 13-минутный фильм «Практическая магия».

Иллюстрация: скриншот с сайта kinomax.ru

Предполагалось, что в России увидеть продолжение франшизы «Дюна» можно будет с 4 марта: с этой даты фильм уже можно было найти в ряде столичных кинотеатров.

Напомним, первая часть «Дюны» стала одной из самых заметных лент в том числе и в российском прокате: по данным Фонда кино на 2021, картина собрала более 1 млрд рублей за показы на территории РФ.

Читайте также:

Буря искусства: куда сходить в Красноярске 2...8 марта 2024

Искусство из центра Мира, последние дни биеннале, новые арт-проекты Красноярска, театр в кино, джаз в театре и первые премьеры весны — главные культурные события города в афише «ДК».

Наталья Сипетая: Ведущий тренд искусства — самоцензура как принцип самосохранения

Сейчас одним из ключевых трендов искусства стало «самосохранение». Как это отражается на арт-среде, самих авторах и зрителях — в колонке Натальи Сипетой, написанной специально для «Делового квартала».

«Золотая флейта России» Ирина Стачинская выступит в Красноярске 7 и 8 марта

Московская флейтистка сыграет в Красноярской филармонии и музее Сурикова. С 2014 Ирина Стачинская играет на флейте из золота — услышать инструмент в Красноярске можно будет в мартовские праздники.

Большой фестиваль мультфильмов снова приедет в Красноярский край

С края начнется «гастрольный» тур фестиваля по регионам РФ.

Бизнес-дайджест «ДК»: сделки недели, тренды в кадрах, Бизнес-девичник, первая бизнес-стори

«Деловой квартал» резюмирует минувшую неделю. Самые важные, громкие и резонансные новости Красноярска и региона — в пятничном дайджесте.

Тандемы в бизнесе, кадровые кейсы и бьюти-рейтинг: вышел новый номер «Делового квартала»

Первый номер 2024 получился плотным и насыщенным. Он задает модель работы, которой редакция будет придерживаться весь год, запуская новые форматы и возвращая подзабытые.