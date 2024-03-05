«Золотая флейта России» Ирина Стачинская выступит в Красноярске 7 и 8 марта

Московская флейтистка сыграет в Красноярской филармонии и музее Сурикова. С 2014 Ирина Стачинская играет на флейте из золота — услышать инструмент в Красноярске можно будет в мартовские праздники.

7 и 8 марта в Красноярске выступит «золотая флейта России»: так называют московскую флейтистку Ирину Стачинскую. С 2014 она играет на музыкальном инструменте из 14-каратного золота, который специально для нее изготовила фирма Powell.

В марте 2024 артистка даст два концерта в Красноярске. Первый пройдет в малом концертном зале филармонии вечером 7 марта. Второе выступление запланировано на день 8 марта: оно состоится в художественном музее Сурикова.

Иллюстрация: Красноярская филармония

Вместе с Ириной Стачинской можно будет услышать Красноярский камерный оркестр и его главного дирижера Михаила Бенюмова, заслуженного деятеля искусств РФ.

Обещают двухчасовые программы с двумя отделениями. В них включили «Интродукция и Рондо каприччиозо» Камиля Сен-Санса, «Сицилиану» Габриэля Форе, «Сюиту для флейты» Бенжамена Годара, и фантази на темы из оперы Жоржа Бизе «Кармен» Франца Ваксмана.

Подробнее о программе мы рассказывали в афише культурных событий на эту неделю.

справка «дк» Ирина Стачинская хорошо знакома красноярцам по выступлениям в прошлых сезонах. Она участвовала в программах «Золотая флейта», «Три Баха», а также «Музыкальные телепортации с Красноярским камерным оркестром». Кроме того, флейтистка с коллективом в Санкт-Петербурге. Среди высоких наград флейтистки — I премия конкурса «Классическое наследие» (Москва), золотой диплом Международного конкурса «Music Golden Trophy» (Нью-Йорк), III премия конкурса флейтистов Максенса Ларрие (Ницца).

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