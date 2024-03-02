Бизнес-дайджест «ДК»: сделки недели, тренды в кадрах, Бизнес-девичник, первая бизнес-стори

«Деловой квартал» резюмирует минувшую неделю. Самые важные, громкие и резонансные новости Красноярска и региона — в пятничном дайджесте.

От первого лица

Эта неделя была богата на колонки, написанные специально для «Делового квартала».

Елена Герасименко, директор компании «БухгалТерра», подробно описала, как новая система уплаты налогов изменила российское налогообложение и почему после этого перехода бизнес лишился возможности «лавировать». Детали о влиянии ЕНС на бизнес — в этой колонке.

Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН, рассказала о новых правилах развития социальной сферы внутри жилых районов силами девелоперов. Как застройщики ищут баланс со властью, когда дело касается соцобъектов, можно прочитать в колонке.

Наталья Сипетая, продюсер культурных событий, поделилась своим видением трендов в современном искусстве, среди которых сейчас вышла вперед самоцензура. Каким образом превентивное «самосохранение» влияет на участников и составляющие арт-среды — в специальной колонке для «ДК».

Крупные сделки

Эта неделя ознаменовалась ощутимыми приростами для некоторых красноярских компаний.

Красцветмет приобрел российское подразделение немецкой инжиниринговой компании Thyssenkrupp Industrial Solutions. Приобретенная компания специализируется на проектировании химических и нефтехимических производств. Подробности об уже закрытой сделке мы рассказывали здесь.

А тем временем Евгений Шепелев, руководитель «РостТеха», стал учредителем «Красноярской рециклинговой компании». С 26 февраля ему принадлежит 85% учреждения. Кто владеет остальной долей, и с какой целью состоялась продажа акций компании — в этой новости.

Бизнес-девичник`2024

Подготовка к закрытому ивенту весны, который организует команда «Делового квартала», набирает обороты.

О том, чего ждать героиням и гостьям, рассказала Юлия Чанчикова, генеральный продюсер проекта и автор пьесы «Бизнес-рапсодия». Как завершится документальная трилогия, чем удивит постановка в этом году, и какой формат мероприятия готовит команда, можно узнать в этом тексте.

Кроме того, героини пьесы уже начинают делиться с «ДК» деталями о том, какого опыта они ожидают от участия в проекте. Об этом изданию рассказали Татьяна Андреева и Евгения Кузьмичева.

Места силы или сила места?

Когда пространство — непосредственное воплощение всех ценностей бизнеса, к нему необходим особый подход. Особенно если речь идет о бьюти- и фешн-индустрии: там критически важна физическая реализация. Здесь рассказываем о пространствах Красноярска, которые заставляют нас возвращаться снова и снова.

Театр начинается с вешалки — или все же с идеи? В интервью с Лерой Афониной, арт-директором проекта «Пушка+», разбираемся, как наполнять театр новыми смыслами и делать это так, чтобы расти вместе с аудиторией.

Навстречу высоте

Расспросили предпринимателей, увлекающихся горнолыжным спортом, какие склоны предпочитают сибиряки и узнали топ трасс каждого. Выяснить, в каких местностях шанс встретиться с представителями красноярского бизнеса максимально высок, можно здесь.

Что решают кадры

В феврале «Деловой квартал» провел первый в 2024 дискуссионный клуб, метатема которого звучала как «Люди — новая нефть». О том, на какие тренды в кадровой политике уже пора обратить внимание бизнесу, и почему пришло время «выращивать» специалистов — в материале с Натальей Сагитовой и Зульфией Галеевой.

Новые вкусы Красноярска

Этот год не оставит нас без очередных гастрономических открытий.

Например, здесь мы рассказывали о грядущем запуске кофейни Brooklyn coffee brewers. Ее запустит ресторанное коммьюнити WE ARE. Подробности о том, что позволит отдавать кофе за минуту — в этом материале.

Еще один гастростарт, который запланирован на это лето — ресторан «Буян» от LaFamille Group. В большом интервью «ДК» Николай и Мария Олюнины поделились, как они создали и реализуют концепцию «искреннего» сервиса, и каким будет их новое заведение.

Куда уходят леса Сибири

В специальном материале «ДК» рассказываем, в какие страны экспортируется «кругляк» и пиломатериалы из Красноярского края. Прогнозируют ли эксперты новые рынки сбыта и как трансформировался спрос за последние два года — все ответы в тексте.

Дауншифтинг или дело по любви?

В новом году возрождаем яркий и масштабный жанр бизнес-стори — в объемной ретроспективе показываем, как красноярские предприниматели выстроили свои бизнесы и жизнь. Первым героем стал Андрей Болсуновский — основатель фермы «Коза-Дереза» и бывший банкир. О ваучерах и дефолтах, козах и сыре, образовании и дзене — в этом материале.