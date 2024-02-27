У «Красноярской рециклинговой компании» сменился акционер
Евгений Шепелев, руководитель «РостТеха», стал учредителем «Красноярской рециклинговой компании», следует из данных ЕГРЮЛ.
Евгению Шепелеву с 26 февраля принадлежит 85% «Красноярской рециклинговой компании». Остальная доля принадлежит самой компании.
В КРК рассказали, что действительно инвестиционная группа «РВМ Капитал» завершила сделку по продаже «Красноярской рециклинговой компании».
С точки зрения развития и капитализации проекта КРК мы реализовали все, что хотели. Мы наладили эффективную работу регионального оператора по вывозу ТКО, сформировали стабильно работающий, транспарентный бизнес, и сейчас выходим из сделки, — рассказал Феликс Блинов, генеральный директор инвестиционной группы «РВМ Капитал».
Других подробностей сделки он не раскрыл.
Ранее компания «Инжиниринг», входящая в «РВМ Капитал», планировала построить в левобережной технологической зоне Красноярска мусоросортировочный комплекс. Концессионное соглашение подписали в 2022. Также в планах не в рамках концессии хотели возвести экотехнопарк для переработки извлеченных вторичных материальных ресурсов. УФАС посчитала этот договор неправомерным, судя по всему поэтому его так и не реализовали.
В наших планах было формирование замкнутой системы обращения с ТКО, что отвечало целям и задачам нацпроекта «Экология». К сожалению, построить мусоросортировочный комплекс и экотехнопарк нам не удалось», — отметил Феликс Блинов.
«Красноярская рециклинговая компания» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами левобережной технологической зоны Красноярска, а «РостТех» — работает на правобережье, в Таймырской, Норильской, Железногорской технологической зоне.
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