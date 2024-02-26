WE ARE откроет в Красноярске кофейню Brooklyn coffee brewers
Ресторанное комьюнити WE ARE (SMITH, Mazel Tov! Veggy) анонсировало запуск нового проекта в Красноярске.
Команда откроет на Взлетке кофейню Brooklyn coffee brewers. Представители заведения расcказали DK.RU, что фишкой заведения станет быстрая подача блюд. Их будут отдавать в течение 10 минут, а кофе — за минуту. В меню будут представлены сэндвичи с различными начинками и кофе.
В основу концепции легла американская street-культура 90-х: хип-хоп, баскетбол, NBA, уличная еда. Все это отразится в интерьере и дизайне.
Открыть кофейню планируют в мае. Также сейчас ресторанное комьюнити работает над запуском семейного ресторана Villa Roberto на ул. Сурикова.
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