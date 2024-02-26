WE ARE откроет в Красноярске кофейню Brooklyn coffee brewers

Ресторанное комьюнити WE ARE (SMITH, Mazel Tov! Veggy) анонсировало запуск нового проекта в Красноярске.

Команда откроет на Взлетке кофейню Brooklyn coffee brewers. Представители заведения расcказали DK.RU, что фишкой заведения станет быстрая подача блюд. Их будут отдавать в течение 10 минут, а кофе — за минуту. В меню будут представлены сэндвичи с различными начинками и кофе.

В основу концепции легла американская street-культура 90-х: хип-хоп, баскетбол, NBA, уличная еда. Все это отразится в интерьере и дизайне.

Открыть кофейню планируют в мае. Также сейчас ресторанное комьюнити работает над запуском семейного ресторана Villa Roberto на ул. Сурикова.

Читайте также: