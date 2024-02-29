Евгения Кузьмичева: Бизнес-девичник позволит присвоить свои достижения
«Деловой квартал» готовит самое красивое событие весны в Красноярске – Бизнес-девичник. Мероприятие выстроится вокруг постановки документальной пьесы. Одной из ее героинь станет Евгения Кузьмичева.
Я всегда была человеком непубличным. К мысли о том, что нужно больше и ярче проявляться, меня подтолкнули родители детей, которые обучаются в наших детсадах и школе. Многие из них знают меня больше 10 лет, многие доверяют нам обучение двух-трех детей — сначала в садике, а потом и в школе. Все чаще родители наших учеников стали обращаться ко мне за советом в сфере частного образования и интересоваться моим мнением по другим вопросам. А я поняла, что готова делиться своей экспертизой и активнее выходить в публичное пространство. Есть импульс, значит, нужно ему следовать», — рассказывает Евгения Кузьмичева.
Это чувство знакомо многим предпринимателям. Ты строишь свое дело, преодолеваешь трудности, а порой и делаешь что-то невозможное. Но в этой гонке забываешь посмотреть назад и оценить результат. Многие достижения кажутся тебе чем-то само собой разумеющимся. Но их обязательно нужно осознавать — свои результаты, свой опыт. Осознавать и присваивать. Надеюсь, что Бизнес-девичник позволит это сделать», — говорит Евгения Кузьмичева.
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