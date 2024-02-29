Евгения Кузьмичева: Бизнес-девичник позволит присвоить свои достижения

«Деловой квартал» готовит самое красивое событие весны в Красноярске – Бизнес-девичник. Мероприятие выстроится вокруг постановки документальной пьесы. Одной из ее героинь станет Евгения Кузьмичева.

Бизнес-девичник — весенний ивент «Делового квартала». Мероприятие пройдет в закрытом формате, а его ключевым событием станет премьера спектакля «Бизнес-рапсодия». Героини постановки — пять предпринимательниц, каждую из которых ждет погружение в собственную жизнь с абсолютно нового ракурса. Одной из них станет Евгения Кузьмичева, основатель сети детских садов «Совенок», частной школы «Поколение Будущего» и комбината питания «Аппетит».

Евгения признается: участие в Бизнес-девичнике — шаг в проявленность и большую открытость.

Я всегда была человеком непубличным. К мысли о том, что нужно больше и ярче проявляться, меня подтолкнули родители детей, которые обучаются в наших детсадах и школе. Многие из них знают меня больше 10 лет, многие доверяют нам обучение двух-трех детей — сначала в садике, а потом и в школе. Все чаще родители наших учеников стали обращаться ко мне за советом в сфере частного образования и интересоваться моим мнением по другим вопросам. А я поняла, что готова делиться своей экспертизой и активнее выходить в публичное пространство. Есть импульс, значит, нужно ему следовать», — рассказывает Евгения Кузьмичева.

Основатель сразу трех бизнес-проектов в сфере частного детского образования говорит, что Бизнес-девичник, который будет выстроен вокруг личных историй героинь — это возможность присвоить свои достижения.

Это чувство знакомо многим предпринимателям. Ты строишь свое дело, преодолеваешь трудности, а порой и делаешь что-то невозможное. Но в этой гонке забываешь посмотреть назад и оценить результат. Многие достижения кажутся тебе чем-то само собой разумеющимся. Но их обязательно нужно осознавать — свои результаты, свой опыт. Осознавать и присваивать. Надеюсь, что Бизнес-девичник позволит это сделать», — говорит Евгения Кузьмичева.

На сегодня под руководством Евгении Кузьмичевой развиваются три образовательных проекта. В 2011 был открыт детский сад «Совенок» (возрастная категория 1+) — сегодня проект вырос в сеть с тремя филиалами. В 2019 начала работать частная школа «Поколение Будущего» (возрастная категория 5+). Три года спустя, в 2022, она приросла вторым филиалом, что позволило увеличить число учащихся. Совокупно в этих проектах сегодня обучается порядка 400 детей. В 2020 в рамках развития бизнеса открыт комбинат питания для детских садов и школ — «Аппетит». В ближайших планах Евгении Кузьмичевой запустить новый проект в сфере финансов.

Читайте также: