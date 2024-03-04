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Большой фестиваль мультфильмов снова приедет в Красноярский край

Большой фестиваль мультфильмов снова приедет в Красноярский край
Иллюстрация: vk.com/multfest

С края начнется «гастрольный» тур фестиваля по регионам РФ.

#НОВОСТИ

В конце марта 2024 в Красноярском крае пройдет Большой фестиваль мультфильмов, сообщил ТАСС, со ссылкой на организаторов мероприятия. Представитель фестиваля в Красноярске подтвердил DK.RU эту информацию.

Осенью 2023 БФМ прошел в Москве. А теперь эти картины отправляются как бы в гастрольный тур по России. Всего они посетят три региона и первым в этот раз будет Красноярский край», — рассказал он.

В регион привезут пять фестивальных программ, которые рассчитаны на разные возрастные категории.

Показы начнутся с 22 марта и продлятся шесть дней. География и расписание их пока не уточняется. Однако известно, что 29 марта фестиваль приедет в Красноярск. Представленные на нем работы будут демонстрироваться в Доме кино до 31 марта включительно.

При этом, если показы по краю будут бесплатными ля зрителей, то в Красноярске на них придется покупать билеты (их цена опять же не уточняется).

Большой фестиваль мультфильмов — это крупнейший международный анимационный фестиваль в России. Проводится он с 2007. В Красноярск он приедет в 16 раз.

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Автор: Петр Савельев
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