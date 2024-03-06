Выезд на лед Красноярского моря закрыли на «длинные» выходные
На Красноярском водохранилище закроют автозимник 8...10 марта. В местах возможных съездов будут работать патрули. Об этом сообщил Сергей Егоров, мэр Дивногорска.
С началом весны из-за перепадов температуры лед становится нестабильным. На прошлых выходных машина провалилась в полынью на правом берегу водохранилища, к счастью, обошлось без жертв. Водителей, которые выезжают за пределы автозимника, рискуют собственной безопасностью. Поэтому власти приняли решение перекрыть выезды к водохранилищу, в том числе и санкционированную переправу, сообщил Сергей Егоров, мэр Дивногорска, в своем аккаунте в социальных сетях.
Акваторию Красноярского моря с использованием судов на воздушной подушке будут патрулировать сотрудники полиции, государственной инспекции по маломерным судам Красноярского края, дивногорского поисково-спасательного отряда. Нарушителей будут штрафовать», — пояснил г-н Егоров.
По зарегистрированной переправе смогут проехать при предъявлении документов только жители пос. Хмельники и Бахта, посетители баз отдыха, которые расположены вдоль маршрута автозимника.
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