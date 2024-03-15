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Кто из красноярских дизайнеров представил свои коллекции на Московской неделе моды?

Кто из красноярских дизайнеров представил свои коллекции на Московской неделе моды?
Иллюстрация: пресс-служба Московской недели моды

На мероприятии присутствовали представителей индустрии из большинства регионов России, а также из Бразилии, Китая, Индонезии, Коста-Рики и других государств.

#НОВОСТИ
Среди красноярцев на неделе моды в Москве свою коллекцию на открытом показе представила Анита Лескова, дизайнер. А на закрытых показах единственным красноярским брендом стал DARYA KIPRIYANOVA. 
На Московской неделе моды мы представили новую коллекцию под названием «Инициация», она затрагивает проблему внутренней трансформации. Идея изменения личности была также передана через хореографические перфомансы моделей, во время которых изделие буквально преображалось: на подиуме была представлена одежда-трансформер, которая позволяет менять концепцию образа в считанные минуты. Одним движением топ превратился в юбку, баска на брюках в воланы, а укороченный жакет, вывернутый наизнанку, изменил цвет, — рассказала Дарья Киприянова, дизайнер.  
Кто из красноярских дизайнеров представил свои коллекции на Московской неделе моды? 1
 
Коллекция Дарьи Киприяновой
 
Кто из красноярских дизайнеров представил свои коллекции на Московской неделе моды? 2
 
 
Кто из красноярских дизайнеров представил свои коллекции на Московской неделе моды? 3
 
 
Кто из красноярских дизайнеров представил свои коллекции на Московской неделе моды? 4
 
Другие местные бренды – NASTINO и ANNPOLYAKOVA – были представлены в B2B-шоуруме. Он работал в дни проведения Московской недели моды.
 
По данным организаторов мероприятия, объем сделок на неделе моды составил около 150 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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