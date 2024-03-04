Елизавета Скрябикова: Бизнес-девичник — идеальная площадка для развития личного бренда

Спектакль, инсайты и неповторимые эмоции — все это главный ивент весны, Бизнес-девичник «Делового квартала». Одной из пяти героинь мероприятия станет дизайнер интерьеров Елизавета Скрябикова.

Бизнес-девичник авторский ивент-проект «Делового квартала». Два года назад мероприятие впервые прошло в формате документальной пьесы, героинями которой стали предпринимательницы Красноярска. Постановка этого года станет финальной и самой необычной частью бизнес-трилогии. Пьеса, получившая название «Бизнес-рапсодия», будет решена в формате музыкальной кавер-фантазии. Синтетический жанр объединит драматические монологи, музыкальные композиции, видеоинсталляции, поэзию и звукозаписывающую студию.

Одной из пяти главных героинь Бизнес-девичника станет Елизавета Скрябикова, основательница студии дизайна и архитектуры Level Design.

Значение и роль личного бренда сегодня как никогда высока. Особенно в такой человекоцентричной сфере как обустройство пространства — от архитектурных проектов до дизайна интерьера и ремонта квартир. Поэтому наряду с развитием бренда дизайн-студии Level Design я вкладываю свои усилия и в развитие личного бренда. Бизнес-девичник — идеальная площадка для решения этой задачи. Наряду с узнаваемостью, мероприятие позволит завести новые интересные знакомства и подарит множество инсайтов. Я в приятном предвкушении!» — говорит Елизавета Скрябикова, основательница студии дизайна и архитектуры Level Design.

Она добавляет, что одновременно Бизнес-девичник — это вызов самой себе. Однако преодоление вызовов — навык, без которого невозможно выстроить успешный бизнес.

Это будет вызов! У меня очень большой страх сцены, но я делаю этот шаг и готова идти в новый опыт. Этот вызов сродни шагу в страх, который день за днем делает каждый предприниматель. Но, бизнес, также, по сути, как и жизнь — это неизвестность. Остаться на месте или идти дальше — каждый решает сам. Мой выбор — идти в новое, пусть это и потребует от меня большой смелости», — говорит Елизавета Скрябикова.

Елизавета Скрябикова — профессиональный архитектор, дизайнер и основательница студии дизайна и архитектуры Level Design. Проект был запущен в 2020. Сегодня его команда состоит из 13 человек, которые ежемесячно реализуют различные дизайн-проекты. Level Design специализируется на дизайне жилых и коммерческих помещений. Команда студии берет на себя различные задачи — от разработки дизайн-проекта до авторского надзора, строительства и закупки всех необходимых материалов — как черновых, так и чистовых. Философия Level Design – минимализм в сочетании с технологиями умного дома. Такой подход максимально освобождает владельцев жилья от хлопот по дому и позволяет уделять больше времени себе и семье.

Напомним, Бизнес-девичник и премьера «Бизнес-рапсодии» состоится 28 марта в доме событий «Сосны».