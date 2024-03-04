Елизавета Скрябикова: Бизнес-девичник — идеальная площадка для развития личного бренда
Спектакль, инсайты и неповторимые эмоции — все это главный ивент весны, Бизнес-девичник «Делового квартала». Одной из пяти героинь мероприятия станет дизайнер интерьеров Елизавета Скрябикова.
Значение и роль личного бренда сегодня как никогда высока. Особенно в такой человекоцентричной сфере как обустройство пространства — от архитектурных проектов до дизайна интерьера и ремонта квартир. Поэтому наряду с развитием бренда дизайн-студии Level Design я вкладываю свои усилия и в развитие личного бренда. Бизнес-девичник — идеальная площадка для решения этой задачи. Наряду с узнаваемостью, мероприятие позволит завести новые интересные знакомства и подарит множество инсайтов. Я в приятном предвкушении!» — говорит Елизавета Скрябикова, основательница студии дизайна и архитектуры Level Design.
Это будет вызов! У меня очень большой страх сцены, но я делаю этот шаг и готова идти в новый опыт. Этот вызов сродни шагу в страх, который день за днем делает каждый предприниматель. Но, бизнес, также, по сути, как и жизнь — это неизвестность. Остаться на месте или идти дальше — каждый решает сам. Мой выбор — идти в новое, пусть это и потребует от меня большой смелости», — говорит Елизавета Скрябикова.
Организаторы весеннего ивента «Делового квартала», который пройдет в закрытом формате, рассказали о концепции проекта и возможностях стать участником мероприятия.
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