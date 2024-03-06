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Полина Паремская: Каждой хочется почувствовать себя героиней

Полина Паремская: Каждой хочется почувствовать себя героиней
Иллюстрация: из архива Полины Паремской

До Бизнес-девичника`2024 остается меньше месяца. Продолжаем знакомить с его героинями: на этот раз в фокусе Полина Паремская, генеральный управляющий Novotel & ibis Krasnoyarsk Center.

#НОВОСТИ

Главный весенний ивент «Делового квартала» все ближе — до Бизнес-девичника`2024 меньше месяца. В этом году завершится трилогия документальных пьес: на этот раз в формате музыкальной кавер-фантазии «Бизнес-рапсодия». Ее героинями станут пять предпринимательниц Красноярска, которые вновь расскажут свои истории. Одной из них стала Полина Паремская, генеральный управляющий Novotel & ibis Krasnoyarsk Center.

Я буду героиней впервые. Мне очень нравится, что я подружилась с „Деловым кварталом“, и очень хочется эту дружбу укрепить. А еще очень любопытно себя попробовать в этом новом состоянии: я нечасто могу выделить время для себя, чтобы полдня провести в магазине или на фотосессии, для меня это за гранью реальности. А здесь мощно реализовывается желание по-новому с собой познакомиться», — рассказывает Полина Паремская.

В этом году «Бизнес-рапсодия» прозвучит пятью голосами. О своем «эффекте перехода», после которого жизнь вышла на абсолютно новый виток, расскажут Татьяна Андреева, Елена Герасименко, Евгения Кузьмичева, Полина Паремская и Елизавета Скрябикова.

Думаю, каждой хочется почувствовать себя королевой, побыть героиней. Здорово, что у нас есть такая возможность, и в нашем городе реализуется идея такого чудесного проекта», — резюмирует Полина Паремская.

Напомним, премьера «Бизнес-рапсодии» состоится на Бизнес-девичнике`2024. Он пройдет 28 марта в доме событий «Сосны». Подробности о предстоящем закрытом ивенте «ДК» мы рассказывали здесь.

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Автор: Петр Савельев
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