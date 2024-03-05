Елена Герасименко: Бизнес-девичник — отличный способ отметить юбилей своей компании

«Деловой квартал» продолжает подготовку к первому ивенту 2024 — Бизнес-девичнику. Одной из его героинь, которая расскажет свою историю, станет Елена Герасименко.

Подготовка к весеннему ивенту «Делового квартала» идет полным ходом. Пройдет он в закрытом формате. Ключевым событием вечера станет премьера спектакля «Бизнес-рапсодия». Его героини — пять предпринимательниц, каждая из которых расскажет о своем пути. Одной из них станет основатель компании «БухгалТерра» Елена Герасименко.

В детстве, помню, я мечтала быть актрисой — выходить на сцену, срывать аплодисменты. С возрастом, ценности несколько изменились, но эхо той мечты, нет-нет, да и настигает по сей день. Бывало, я маленькой представляла себе, как меня заметит известный режиссер и позовет сниматься в кино. Можно сказать, что таким режиссером для меня стала Юлия Чанчикова. А тем самым фильмом — „Бизнес-рапсодия“», — рассказывает Елена Герасименко.

Компания «Бухгалтерра» работает на рынке Красноярска с 2014, оказывая бизнесу полный спектр бухгалтерских услуг. Во главу угла она ставит безопасность и спокойствие клиента, чего добивается с помощью профессионализма команды и ответственного отношения к задачам на всех участках. Сама же Елена Герасименко старается развенчать миф о том, что бухгалтер — это неприметный человек (как правило, женщина) в строгом костюме, усталыми глазами, не интересующийся ничем кроме цифр. Яркая и стильная, она ломает этот стереотип, являя собой образ бухгалтера нового поколения — живого, подвижного, интересующегося жизнью во всех ее проявлениях.

Показать, чем наполнена жизнь профессионального бухгалтера, с чем ему приходится сталкиваться на своем профессиональном пути — это еще одна цель моего выхода на сцену. В этом году „БухгаТерре“ исполняется 10 лет, и мне показалось, что рассказать о том, как компания создавалась и развивалась, через какие тернии нам пришлось пройти — это отличный способ отметить первый юбилей», — говорит Герасименко.

Напомним, что Бизнес-девичник-2024 и премьера «Бизнес-рапсодии» состоятся 28 марта в доме событий «Сосны».

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