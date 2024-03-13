Камера, мотор, Бизнес-рапсодия: как прошли видеоинтервью героинь Бизнес-девичника`2024

Меньше месяца осталось до главного ивента весны «ДК» — закрытого Бизнес-девичника. Команда проводит воистину масштабную подготовку: рассказываем и показываем главные события в специальном репортаже.

Новая весна — новые вызовы в уже традиционном проекте «Делового квартала» Бизнес-девичник. В 2024 мы завершим трилогию документальных постановок, которые посвящены предпринимательницам Красноярска. Третий год героини делятся с нами и бизнес-сообществом своими историями, а мы воплощаем их на сцене. Но в этом году события жизни сильных, талантливых, целеустремленных женщин поймала еще и камера: впервые в истории проекта мы записали видеоинтервью с героинями. Рассказываем, каким стал этот день.

Съемки интервью прошли за три недели до премьеры «Бизнес-рапсодии»: так называется финализирующая трилогию постановка, которая решена в формате музыкальной кавер-фантазии.

Для „Делового квартала“ эти видеоинтервью тоже первый опыт. В привычном формате наши разговоры со спикерами не фиксируются на камеру, оставаясь лишь в диктофоне. Здесь же мы выносим происходящее в мир. Безусловно, перед этим днем было много работы „за кадром“, но для нас этот опыт такой же сложный, интересный и впервые, как и для героинь. У меня есть формула: если делаешь новый проект и не ставишь новые цели и супер-задачи, это старый проект. Новый же — это всегда квантовый скачок, и я благодарна героиням, которые пошли со мной в этот эксперимент», — говорит Юлия Чанчикова, издатель, главный редактор «Делового квартала» и автор пьесы.

Создание серии видеоинтервью — только одна из частей, которая масштабирует Бизнес-девичник как событие. В этом году он выходит на качественно иной уровень мощности благодаря расширению и обновлению команды. Любой проект не становится уникальным сам по себе — за этим всегда стоит множество специалистов и тех, кто нас вдохновляет.

Мой основной фокус внимания был в том, чтобы изменить масштаб проекта, и для этого мы уделили огромное внимание команде, с которой в него заходим. Мы привлекли Эльдара Мухаметзянова — нового для нас режиссера с большим количеством нашумевших проектов. Начали работать с FERMA production, которые создают топовый контент и участвовали в создании красноярского стенда на ВДНХ. Команда Image buro создала эстетику визуальной части и образов героинь. Благодаря всем этим людям мы творим совершенно новый продукт для делового сообщества Красноярска. Пять вдохновляющих кейсов упакованы в новом формате: теперь можно не только прийти на мероприятие и увидеть постановку, но и посмотреть интервью, услышать созданные для героинь композиции — вдохновиться этим и увидеть собственную жизнь по-новому. Понять, как можно действовать, чтобы проявлять себя ещё уникальнее. Это не про тусовку, а про объемность передачи смыслов и глубину», — рассказывает Светлана Ковалева, управляющий партнер «ДК» и коммерческий директор Бизнес-девичника.

Зайти «на глубину» нам помогает не только масштабная команда, но и концепция. В этом году всех героинь — о каждой мы уже рассказали на сайте — ждет не только глубинное интервью с Юлией Чанчиковой и запись собственной истории на камеру, но и возможность рассказать ее со сцены. 28 марта каждая героиня поделится своим рассказом на премьере «Бизнес-рапсодии» в доме событий «Сосны».

В этом году концепт Бизнес-девичника — музыкальная пьеса в формате звукозаписывающей студии. В ней пройдет пять записей по числу всех героинь, и каждую оформят в музыкальное произведение. А что это за истории? В них раскрывается не только успех наших дам, но и претерпевания, несбывшиеся надежды и то, как у них получилось то, чего совсем не ожидали — словом, жизнь в контрастах. А самые острые и важные выжимки из сделанных сегодня записей мы представим перед их монологами на сцене», — объясняет Эльдар Мухамедзянов, режиссер и концептолог Бизнес-девичника`2024.

4 марта все героини — Татьяна Андреева, Елена Герасименко, Евгения Кузьмичева, Полина Паремская и Елизавета Скрябикова — собрались в фотостудии «Мамин Сибиряк», которую мы назвали «нашей библиотекой». А почему, понятно с первых же кадров.

За то, чтобы запечатлеть каждую историю, отвечали FERMA production.

В каждую работу мы вкладываем свое видение, слаженную работу команды и многолетний опыт. Мы знаем, как с помощью визуального языка создать нужное настроение, рассказать и усилить историю. Качественный продукт не может обойтись без профессиональных инструментов: кинообъективы, светотехника, кинокамеры, — для нас важно идти в ногу со временем. Постоянное развитие — наш образ жизни», — говорит Владимир Владимиров, основатель FERMA production.

Для большинства героинь это видеоинтервью стало первым — многие решились выйти в настолько открытую публичность в рамках проекта впервые.

О том, как личный запрос на проявленность совпал с возможностью поделиться сокровенным в «Бизнес-рапсодии», рассказала Евгения Кузьмичева, основательница сети детских садов «Совенок», частной школы «Поколение Будущего» и комбината питания «Аппетит».

Сейчас я готова к этому опыту благодаря поддержке Юлии Чанчиковой, команды „Делового квартала“ и теплоте этого проекта. Мне и самой интересно посмотреть на себя со стороны: отрефлексировать и понять, присвоить себя. Эти изменения я чувствую и в вопросах своих клиентов, и мне приятно, что теперь я тоже не боюсь выйти и познакомиться со всеми. Не было тревоги или волнения, я доверилась проекту, просто иду и никаких сомнений нет», — делится Евгения Кузьмичева.

В этом году каждую историю мы рассматриваем сквозь призму «эффекта перехода»: отыскиваем и подсвечиваем те события, которые развернули жизнь героинь на 180 градусов. Стали точкой, в которой боль и личный крах стали пространством для маневра и местом силы.

Так было и с Еленой Герасименко, основательницей компании «БухгалТерра».

Думаю, такая степень открытости другим появляется только с развитием. Раньше я не решалась на такую публичность, но раз уж вписалась в проект, пора себе позволить эту искренность. Здесь ощущаешь себя на съемочной площадке фильма, где ты в главной роли — и действительно получилось такую атмосферу создать. Для меня это выход из зоны комфорта, но органичный и без напряжения. Интересно увидеть, что получится — да, это моя история, но когда она выходит наружу, любопытно увидеть ее со стороны», — рассказывает о своих ощущениях Елена Герасименко.

Для кого-то Бизнес-девичник стал способом не только представить миру свою историю, но и по-настоящему влиться в закрытое сообщество «ДК». Войти в него с открытым сердцем, горящими глазами и свежими мыслями, свободно разделяя опыт и ценности.

Так было в случае Полины Паремской, генеральной управляющей Novotel & ibis Krasnoyarsk Center.

Мне здесь было очень комфортно, а главное, с каждым вопросом Юлии Чанчиковой я узнавала что-то новое о себе, и это было очень захватывающе. Мне привычно в этой публичности, так как моя работа тоже отчасти связана с ней, и для меня это норма жизни. Но рассказать о себе под камерами — это впервые и очень необычно, внутри такие захлестывающие ощущения и мурашки», — делится впечатлениями о съемке Полина.

Мы не хуже самих предпринимателей знаем о том, что создать и поддерживать свой бизнес под силу только стойким личностям. Они готовы не только бороться, но иногда и буквально восставать из пепла.

Как сделать из лимонов, которые частенько подбрасывает жизнь, лимонад, рассказала Татьяна Андреева, основательница сети образовательных центров «Умка».

Я шла в этот проект абсолютно спокойно, потому что доверяю команде «ДК», Юлии Чанчиковой, к тому же частично интегрировала схожий опыт в первом Бизнес-девичнике. Еще тогда ушел страх, что люди осудят, не примут, отвернутся, скажут: «Она, оказывается, неидеальная, совершала такие ошибки». Тогда я получила много поддержки и слов восхищения, и это дало мне надежду, что все можно пережить. Трудности временны, и, если просить помощи, она непременно придет. Теперь у меня есть формула: «Здесь и сейчас я сделала наилучший выбор из возможного и максимум того, что могла». Сегодня я была искренна и честна. Есть правило: не знаешь, что сказать? Говори правду. Это моя история, и я ее принимаю такой, какая она есть со всеми взлетами и падениями. А вот как события моей жизни увидит режиссер, для меня пока загадка, и я оставляю место чуду и удивлению», — делится Татьяна Андреева.

Собственное дело зачастую не терпит компромиссов, когда речь идет о качестве. И если удается последовательно воплощать этот подход, бизнес развивается темпами, заслуживающими уважения и восхищения.

Финальной записью серии стало видеоинтервью Елизаветы Скрябиковой, основательницы студии дизайна и архитектуры Level Design.

Интервью такого формата у меня было впервые, и перед ним я вообще не испытывала страха, а вот на площадке все-таки заволновалась — надо сказать все верно, не наговорить лишнего... Для меня это шаг в свой страх и точно не про зону комфорта, но здесь нас готовят к каждому этапу, и это действительно помогает. Мне очень комфортно работать с Юлией Чанчиковой, как-то по-родственному даже», — говорит Елизавета Скрябикова.

Запись серии полноценных видеоинтервью — только часть масштабного процесса, кульминацию которого гостьи закрытого мероприятия увидят 28 марта. Мы уже рассказывали о том, какая программа ждет участниц Бизнес-девичника`2024: прочитать об этом можно здесь. Совсем скоро мы поделимся фрагментами из отснятых интервью в наших социальных сетях.

А пока продолжаем подготовку к главному ивенту весны «Делового квартала» и пишем нашу «Бизнес-рапсодию», которая позволит красноярским предпринимательницам прозвучать во всю громкость.

Иллюстрации материала: фотоархив «Делового квартала» / фотограф Алина Милехина

Больше о Бизнес-девичнике`2024:

Юлия Чанчикова: Героиня пьесы — прима в сопровождении своего бизнеса

Весенний ивент от «Делового квартала» в 2024 обещает стать одним из самых ярких и креативных в истории проекта.

Татьяна Андреева: Бизнес-девичник — шанс прожить свою историю и принять себя любую

Рассказываем о предпринимательницах Красноярска, которые станут героинями пьесы «Бизнес-рапсодия» и поделятся своими историями на Бизнес-девичнике`2024.

Евгения Кузьмичева: Бизнес-девичник позволит присвоить свои достижения

«Деловой квартал» готовит самое красивое событие весны в Красноярске – Бизнес-девичник. Мероприятие выстроится вокруг постановки документальной пьесы. Одной из ее героинь станет Евгения Кузьмичева.

Елизавета Скрябикова: Бизнес-девичник — идеальная площадка для развития личного бренда

Спектакль, инсайты и неповторимые эмоции — все это главный ивент весны, Бизнес-девичник «Делового квартала». Одной из пяти героинь мероприятия станет дизайнер интерьеров Елизавета Скрябикова.

Елена Герасименко: Бизнес-девичник — отличный способ отметить юбилей своей компании

«Деловой квартал» продолжает подготовку к первому ивенту 2024 — Бизнес-девичнику. Одной из его героинь, которая расскажет свою историю, станет Елена Герасименко.

Полина Паремская: Каждой хочется почувствовать себя героиней

До Бизнес-девичника`2024 остается меньше месяца. Продолжаем знакомить с его героинями: на этот раз в фокусе Полина Паремская, генеральный управляющий Novotel & ibis Krasnoyarsk Center.

Снова «до мурашек»: стали известны подробности Бизнес-девичника`2024

Организаторы весеннего ивента «Делового квартала», который пройдет в закрытом формате, рассказали о концепции проекта и возможностях стать участником мероприятия.