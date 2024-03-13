80+ работ московского художника-абстракциониста Алексея Ваулина привезут в Красноярск

Экспозицию разместили в «Площади Мира». Вернисаж с участием самого художника и кураторов выставки пройдет 14 марта. Увидеть работы можно будет до второй декады мая.

14 марта в красноярском музейном центре «Площадь Мира» состоится открытие «Внутреннего космоса» — выставки московского художника Алексея Ваулина. Его характеризуют как «одного из самых ярких представителей современного абстрактного искусства». По информации музея, на вернисаже запланировано ток-шоу с участием самого автора, а также со-куратора выставки Илоны Лебедевой. Начало в 19:00, вход будет свободным.

В экспозиции, которая сейчас находится на стадии монтажа, представлено более 80 работ художника. В Красноярске выставка проходит при поддержке московской галереи P. S. GRIGART.

Оттолкнувшись в конце 1990-х от богатой реалистической традиции в живописи и впитав лучший опыт отечественной живописной школы, полученный еще во время учебы от наших легендарных художников, Алексей Ваулин выработал собственное понимание современной живописи. Оно основано на работе с энергией чистого цвета — той самой, чья живительная сила уже несколько раз спасала более чем 500-летнюю технику живописи от напророченной ей современными философами скорой смерти. <...> Но особый интерес художник испытывает к разработке многослойной, фактурной живописи — когда удается достичь сияния того или иного цвета на фоне глубокого темного фона», — так характеризует работы Илона Лебедева, со-куратор выставки, кандидат искусствоведения и член Ассоциации менеджеров культуры.

Познакомиться со «Внутренним космосом» можно будет до 12 мая.

Иллюстрация: mira1.ru

Как отмечают организаторы, часть работ художника находятся, например, в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Горбачев-Фонде, Сербском музее искусств, а также в галереях и частных коллекциях России, Австрии, Венгрии, Германии, Франции, Чехии.

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